DGS ek tercihleri ne zaman? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları 20 Eylül Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklandı. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adayların gözü kulağı şimdi DGS ek tercih tarihinde. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
DGS ilk yerleştirme sonuçları arından kayıt telaşı başladı. Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS'de, 130 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 21-27 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitelerdeki boş kontenjanlara yapılacak olan ek yerleştirme ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin yapacağı açıklamalara kilitlendi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman? Ek yerleştirme kılavuzu yayımlandı mı?
DGS ek yerleştirme tarihleri kayıtların son günü olan 27 Eylül'den sonra belirlenecek.
DİKEY GEÇİŞ SINAV EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezİ yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.
DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
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