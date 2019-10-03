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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.10.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2019 DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

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DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2019 DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

Üniversitelerin lisans programlarına girmek isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nda (2019-DGS) ek tercih süreci devam ediyor. 1 Ekim'de ÖSYM tarafından alınmaya başlanan DGS ek tercihleri sürerken, tercih işlemlerini kaçırmak istemeyen adayların son tercih gününe yönelik araştırmaları da hızlandı. DGS tercih ücreti ise merak edilen bir diğer gündem konusu. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman bitecek? 2019 DGS ek yerleştirme tercih ücreti ne kadar?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2019-DGS Ek Yerleştirme tercihlerine yönelik kılavuz bilgilerini erişime açtı. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacaktır. İşte, 2019 DGS ek yerleştirme süreci hakkında detaylı bilgiler.

DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile gerçekleştirecekler.

Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM tarafından 1 Ekim'de başlatılan DGS ek tercihleri 7 Ekim 2019 tarihlerine kadar devam edecek.
2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolara ve genel bilgilere aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.Tercih yapacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

DGS EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

2019-DGS merkezì yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2019- DGS’ye girmiş ve 2019-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

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