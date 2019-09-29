DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme ne zaman?
Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2019-DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih sonuçlarını açıklayan ÖSYM'nin DGS ek tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte, DGS ek tercihleri hakkında merak edilen ayrıntılar...
Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.
4 Eylül'de DGS tercih sonuçlarının açıklanması doğrultusunda ve bu bilgiler baz alınarak, DGS ek tercihlerinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI
DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;
163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.
Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.
Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.
EN AZ BOŞ KONTENJAN İKİNCİ ÖĞRETİMDE
Yayımlanan boş kontenjanlar bilgisine göre 525 programda 2 bin 790 kişilik kontenjan olduğunu duyuran ÖSYM, bu kontenjanlara 2 bin 773 kişinin yerleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, ikinci öğretim alanında 17 kişilik boş kontenjanın yer aldığı da detaylar arasında yer aldı.
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