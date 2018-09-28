DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak? DGS ek yerleştirme işlemleri
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından, gözler bu kez DGS ek tercihlerinin başlayacağı tarihe çevrildi. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman başlayacak?
2018-DGS ek tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS ek tercih sonuçlarını açıklayan ÖSYM'nin DGS ek tercih işlemlerini ne zaman başlatacağı çok sayıda öğrencinin bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte, konuya dair detaylar...
DGS ek yerleştirme işlemi tarihleri kayıtların son günü olan 27 Eylül'den sonra belirlenecek. Konuya ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir açıklama olmamasına rağmen, sürecin Ekim ayının ilk haftasında ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor. Bu hususta gelişmeler olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
2018-DGS’ye girmiş ve 2018-DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır.
DGS BOŞ KONTENJANLAR
DGS tercih ya da bir diğer ifade ile yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler ve en küçük ve en büyük puanlar ÖSYM tarafından yayınlandı. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı boş kontenjan sayısı...
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