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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 14.10.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

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DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?

Önlisan programlarından lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların haftalardır beklediği DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, lisans programlarına başlayacak olan öğrenciler için üniversite kayıt heyecanı başladı. Kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz aylarda sınavı yapılan 2019 DGS'de son aşamaya gelindi. 14 Ekim tarihinde DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesini ardından şimdi de gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, DGS yerleştirme kayıtları için son tarih ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylar.

DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

2019 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 15 Ekim tarihinden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

DGS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

 

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