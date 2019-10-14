DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman?
Önlisan programlarından lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adayların haftalardır beklediği DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, lisans programlarına başlayacak olan öğrenciler için üniversite kayıt heyecanı başladı. Kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyen adaylar, üniversite kayıt tarihlerini araştırıyor. Peki, DGS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman? Kayıt işlemleri nasıl yapılır?
Geçtiğimiz aylarda sınavı yapılan 2019 DGS'de son aşamaya gelindi. 14 Ekim tarihinde DGS ek tercih sonuçlarının ilan edilmesini ardından şimdi de gözler kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, DGS yerleştirme kayıtları için son tarih ne zaman? İşte, o konu hakkında detaylar.
DGS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2019 DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 15 Ekim tarihinden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.
KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır. ÖSYM’nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.
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