DGS ek tercih tarihleri belli oldu… ÖSYM boş kontenjanları paylaştı
DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ek tercih tarihleri belli oldu. Boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için DGS ek tercih işlemleri ÖSYM'nin aday işlemleri sayfası üzerinden yürütülecek. İşte, ek yerleştirme sürecine ilişkin bilgiler ve boş kontenjanlar...
DGS ek tercih sürecine ilişkin detaylar belli oldu. ÖSYM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, DGS ek tercihleri aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak. Peki, DGS ek tercihleri ne zamana kadar devam edecek?
2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.
EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
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