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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 11.10.2019 - 21:01, Son Güncelleme:

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de ikinci yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?

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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de ikinci yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2019 DGS) ek tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. 7 Ekim tarihinde tamamlanan DGS ek yerleştirme işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den yapılacak açıklamaya çevrildi. 4 yıllık lisans programına yerleşen adaylar, sonraki süreçte kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS'de ikinci yerleştirme sonuçları için tarih belli oldu mu?

Önlisans programlarından lisans programlarına geçiş yapmak adına DGS'ye giren yüz binlerce aday, DGS ek tercih sonuçlarına göre hareket edecek. Yerleşemeyen adaylar, bir sonraki yıl için yeniden sınava hazırlanacak. Heyecanla sonuçlarını bekleyen adaylar, ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Peki, 2019 Dikey Geçiş Sınavı ikinci yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte, DGS ek tercih sonuçlarına yönelik detaylar.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

4 yıllık lisans eğitimi veren bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerin merakla araştırdığı DGS ek tercih sonuçları ekim ayı içerisinde erişime açılacak.

2019 DGS ek tercih işlemleri, 7 Ekim Pazartesi günü sona erdi. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim tarihinde sona eren DGS ek tercihleri için sonuçlar 26 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa, bu yıl DGS ek tercih sonuçlarının 17-18 Ekim tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

Sonuçlar açıklandığı zaman haberlerimizde detaylara ilişkin bilgilere yer vereceğiz.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

DGS ek tercih sonuçlarının 13-14 Ekim tarihlerinde açıklanması halinde, okul kayıtlarının 14 Ekim Pazartesi günü itibariyle alınabileceği söylenebilir.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

GEÇTİĞİMİZ YIL 94 BİN ADAY YERLEŞMİŞTİ

DGS ek tercih sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 180 bin 717 aday tercih yapmış, 94 bin 388 aday bir programa yerleşmişti. 35 bin 746 kişilik kontenjan ise boş kalmıştı.

94 bin 388 adaydan 65 bin 832'si ise açıköğretim programlarına yerleşirken, 20 bin 86 aday örgün eğitime dahil oldu. 35 bin 746 kişilik boş kontenjanın 33 bin 818'ini ise açıköğretim programları oluşturdu.

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