DGS ek tercih işlemleri için son gün ne zaman? DGS boş kontenjan listesi
DGS ek tercih işlemleri için süreç devam ediyor. DGS ek tercih işlemlerini yapmaya devam eden adaylar, işlemler için son günün ne zaman olduğunu merak ediyorlar. 11 Ekim tarihinde başlayan DGS ek tercihleri için son gün tarihi belirlendi. Peki, DGS ek tercih işlemleri için son gün ne zaman? İşte, DGS boş kontenjan listesi.
DGS ek tercih işlemlerinin ne zaman son bulacağını merak eden adaylar araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Adaylar, online sistem üzerinden DGS tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklar. Peki, DGS ek tercih işlemleri için son gün ne zaman? İşte, DGS boş kontenjan listesi.
2018-DGS Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 11 – 16 Ekim 2018 tarihleri arasında aday tarafından, bireysel olarak, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacak olup posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirmede, 2018-DGS Kılavuzu, 2018-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. 2018-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ve diğer bilgiler, aşağıdaki bağlantılarda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekiyor.
EK TERCİH BAŞVURU ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 15,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 11-17 Ekim 2018 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11-17 Ekim 2018 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
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