DGS başvurusu ne zaman? Sınav hangi tarihte?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan DGS başvurusu hakkında detaylara odaklanan birçok vatandaş tarihi sorgulamaya başladı. Peki, DGS başvurusu ne zaman alınacak? İşte, o tarih hakkında bazı bilgiler
DGS başvuruları için geri sayım başladı. Resmi internet sitesi üzerinden başvuruları alacak olan ÖSYM, sınav tarihini de adayların erişimine açtı.
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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