DGS başvurularında son gün ne zaman? Başvurular hangi tarihte bitecek?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarını tamamlamalaır için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar DGS başvurularının son bulacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2019 DGS başvurularında son gün ne zaman? Başvurular hangi tarihte bitecek? İşte, merak edilenler.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin takvimine göre, DGS bu yıl 30 Haziran'da düzenlenecek. DGS sınav başvuruları 26 Nisan 2019 tarihinde "https://ais.osym.gov.tr" adrrsi üzerinden adayların erişimine açıldı. Başvurularını tamamlayamayan adaylar, DGS'de son başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları hangi tarihte bitecek? İşte, DGS takvimi ile ilgili detaylar.
2019 DGS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 30 Haziran'da yapılacak DGS için başvurular 26 Nisan'dan itibaren alınacak ve 8 Mayıs'ta sona erecek.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınavla ilgili kılavuza da ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Sınav ücretini ödeme işlemleri ise 9 Mayıs'ta sona erecek.
DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle