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    DGS başvuruları ne zaman başlıyor? DGS 2018 ne zaman?

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Önlisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrencilere yönelik ÖSYM tarafından düzenlenen DGS için geri sayım başladı. Sınava girmek isteyen öğrenciler, DGS başvuru tarihini ve DGS'nin ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 2018 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2018 DGS ne zaman yapılacak?

    ÖSYM takvimine göre belirlenen DGS başvuruları için artık çok az bir zaman kaldı. 2018 DGS başvurularının ne zaman başlayacağı binlerce öğrencinin birinci gündem maddesini oluşturuyor. DGS 2018'in yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans diploması alabilmek için yarışacak. İşte, 2018 DGS başvuru süreci ve sınav hakkında merak edilen detaylar...

    DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS'y başvurular ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 02 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Ayrıca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda geçen yıllarda olduğu gibi 20 tercih hakkının olacağı öngörülüyor.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

    DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

    DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar Tablo-A’da yer almıştır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , DGS başvuruları ne zaman başlıyor? , gündem
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