DGS başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

ÖSYM, DGS başvuru süreciyle ilgili detayları paylaştı. 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (2018 DGS) sınav tarihi, 21 Temmuz olarak değiştirilmişti. ÖSYM tarafından üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların lisans bölümüne geçişleri için gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

BAŞVURU ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR



ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 2018 DGS'ye başvurmak isteyen adaylar, kılavuz ile aday başvuru formuna, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki, DGS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?



İşte Dikey Geçiş Sınavı ücretinin yatırılacağı bankalar;

*Akbank’ın tüm şubeleri, ATM veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

*Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri veinternetbankacılığı (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

*Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internetbankacılığı

*Halkbank ATM,internetbankacılığı ve şubeler

*Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’denücret yatırılmaz.)

DGS NEDİR?



DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksekokulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksekokulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.