DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 DGS takvimi
Nisan ayı ile birlikte, DGS'nin 2019 etabı için araştırmalar hız kazandı. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenlenen DGS'nin 2019 başvuru tarihi merak ediliyor. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak?
İki yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişiyi yakında ilgilendiren DGS başvurularının başlangıç tarihi, bu kapsamda beklenti içinde olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2019 DGS süreci hakkında merak edilenler...
ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
DGS'YE KİMLER KATILIYOR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle