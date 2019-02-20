DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 DGS sınav tarihi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen ve iki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2019 etabı için başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2019 DGS sınavı ne zaman?
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için her yıl düzenlenen DGS'nin 2019 yılında ne zaman yapılacağı ve başvurularının ne zaman başlayacağı, vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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