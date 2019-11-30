DGS başvuruları ne zaman? 2020 Dikey Geçiş Sınavı ne zaman?
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişi, 2020 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ne zaman yapılacağını merak ediyor. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, ÖSYM'nin bu husustaki açıklamalarını merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2020 DGS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan DGS'nin 2020 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2019 DGS yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2020 DGS sınavına çevrildi. İşte, 2020 DGS hakkında merak edilen detaylar...
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2020 sınavı, bu yıl 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın sonuçları ise 29 Temmuz'da öğrenilebilecek.
DGS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
DGS başvuruları 13-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Başvuru tarihlerini kaçıranlar, geç başvuruyu 2 Haziran'da yapabilecek.
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