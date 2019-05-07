DGS başvuruları için yarın son gün - İşte başvuru ücretinin yatırılabileceği bankalar
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan 2019-Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) başvuruları için artık son saatler. 30 Haziran’da 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs’ta sona erecek. Peki, DGS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılabiliyor?
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden sınava başvuru yapabilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanan merkezlerden başvuruda bulunabilecek. Adayların, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav ücreti ödemesi 9 Mayıs’a kadar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin ‘https://odeme.osym.gov.tr’ internet adresinden kredi/banka kartıyla yapılabilecek. Süresi içinde sınav başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 21 Mayıs günü başvuruda bulunabilecek.
DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?
DGS’ye ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler sınava başvurabilecek. Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de 2019-DGS'ye başvurmaları gerekecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?
Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
Sınav Ücreti:120,00 TL
Yorumları Göster
Yorumları Gizle