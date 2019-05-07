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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.05.2019 - 16:47, Son Güncelleme:

DGS başvuruları için yarın son gün - İşte başvuru ücretinin yatırılabileceği bankalar

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DGS başvuruları için yarın son gün - İşte başvuru ücretinin yatırılabileceği bankalar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan 2019-Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) başvuruları için artık son saatler. 30 Haziran’da 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS başvuruları 8 Mayıs’ta sona erecek. Peki, DGS başvuru ücreti hangi bankalara yatırılabiliyor?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, bireysel olarak ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden sınava başvuru yapabilecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, ÖSYM sınav koordinatörlüklerinden veya tanımlanan merkezlerden başvuruda bulunabilecek. Adayların, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırması gerekecek. Sınav ücreti ödemesi 9 Mayıs’a kadar kılavuzda belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM'nin ‘https://odeme.osym.gov.tr’ internet adresinden kredi/banka kartıyla yapılabilecek. Süresi içinde sınav başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günü olan 21 Mayıs günü başvuruda bulunabilecek.

DGS’YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS’ye ön lisans programından mezun adaylardan yükseköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenler ile son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenler sınava başvurabilecek. Açıköğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de 2019-DGS'ye başvurmaları gerekecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIYOR?
 
Ödeme Yerleri: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

Sınav Ücreti:120,00 TL

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