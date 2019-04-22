DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Sınav ne zaman yapılacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmelerine olanak sağlayan DGS başvuruları, sınav kılavuzunun yayımlanması ardından başlayacak. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 için başvurular 26 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Bu yıl Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran 2019 tarihinde uygulanacak. DGS sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar sadece 2018-2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
ÖSYM tarafından paylaşılacak olan DGS başvuru kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2018 yılında DGS başvuru ücreti geçtiğimiz yıl 100 TL olarak belirlenmişti. Bu yılki ücretin DGS başvuru kılavuzuyla belli olması bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle