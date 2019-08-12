DGS 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!
Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin katıldığı 2019 DGS (Dikey Geçiş Sınavı) tercihleri için bekleyiş devam ediyor. Başarı puanlarına göre lisans programlarına yerleşecek olan öğrenciler, tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihi ÖSYM bilgisine göre sorguluyor. Peki, DGS 2019 tercih kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.
30 Haziran 2019 tarihinde uygulanan DGS tercih işlemleri, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleşecek. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince kurumun internet adresinden yayımlanan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Peki, Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemleri nasıl gerçekleşecek? İşte, DGS tercih süreci hakkında detaylar.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır.
ÖSYM 2019 DGS tercih tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak geçen yıl DGS tercih süreci ağustos ayında başlamıştı. Bu bilgiler doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzunun 15 Ağustos tarihinde yayımlanması beklenebilir. Detaylar yer aldıkça haberimizin içerisine eklenecektir.
TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemi yapılmalı ve tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Tercihlerin ÖSYM’ye ulaştığından emin olunması için ekranda “2019-DGS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesi mutlaka görülmelidir.
Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.
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