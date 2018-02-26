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    DGS 2018 ne zaman yapılacak? 2018 Dikey Geçiş Sınavı

    Hürriyet Haber
    26.02.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:

    2018 DGS sınavının ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrenci konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi belli oldu. Peki, öğrencilerin merakla beklediği DGS sınavı ne zaman yapılacak?

    Ön Lisans eğitimlerini bölümleriyle alakalı dört yıllık lisans eğitimiyle tamamlamak isteyen öğrenciler gireceği DGS sınavı hakkında adaylar araştırma yapmaya devam ediyor. 2018 DGS'nin yaklaşmasıyla birlikte binlerce aday üniversiteden 4 yıllık lisans alabilmek adına yarışacaklar. Peki, 2018 DGS ne zaman yapılacak? İşte DGS 2018 hakkında tüm detaylar...

    DGS 2018 NE ZAMAN?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) merkezi tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. DGS'y başvurular ise 16-24 Mayıs 2018 tarihleri arasında adaylar tarafından ÖSYM'ye yapılacak. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2018 DGS sonuçları ise 02 Ağustos 2018 tarihinde adaylara açıklanacak. Ayrca kesin olmamakla beraber adayların bu yılda 20 tercih hakkı olacağı tahmin ediliyor.

    2018 DGS hakkında ÖSYM'den açıklama geldikçe gelişmeleri hurriyet.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

    DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) NEDİR?

    DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır. DGS’ye girebilmek için bir meslek yüksek okulu veya açık öğretim ön lisans programından mezun olmak gerekir. Eğer son sınıftaysanız ve staj çalışmanızı tamamlamışsanız da DGS’ye girebilirsiniz. Açık öğretim ön lisans veya meslek yüksek okulu mezunu olup kendi bölümünüzde bir açık öğretim lisans programına yerleşmek istiyorsanız DGS’ye girmenize gerek yok çünkü kendi alanınızdan açık öğretim lisans programlarına sınavsız geçiş hakkınız bulunmaktadır.

    Etiketler: DGS Başvuruları ne zaman , 2018 DGS , Dikey Geçiş Sınavı , son dakika
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