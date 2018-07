2018 DGS sınavı ÖSYM tarafından ne zaman yapılacak? Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2018 Dikey Geçiş Sınavı için artık son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da eksik belgelerini tamamlamaya çalışıyor. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 21 Temmuz'da uygulanacak 2018-DGS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren DGS giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecek.



81 İLDE GERÇEKLEŞECEK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, sınav öncesinde hatırlatmalarda bulundu. DGS'nin önceki yıllarda sadece 17 ilde yapıldığına işaret eden Özer, "ÖSYM 2018 yılında bu uygulamayı kaldırdı ve sınavın 81 ilde de yapılmasına karar verdi. 21 Temmuz 2018'deki DGS, ilk kez 81 ilde yapılmış olacak." bilgisini paylaştı.



Özer, yükseköğretimle ilgili yaptıkları sınavların erişimini ülkenin her noktasına yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, bütün illerdeki adayların sınava daha kolay ulaşabilmesini istediklerini söyledi.



Daha önce ALES'i 2018'den itibaren 81 ilde uygulama kararı aldıklarını ve ilk sınavı da yaptıklarını hatırlatan Özer, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yükseköğretimde ön lisansta okuyan öğrenci oranı oldukça yüksek. DGS'ye başvuran aday sayısı da her geçen yıl artıyor. 2017'de 355 bin 645 adayın başvurduğu DGS'ye bu yıl 388 bin 215 aday başvurdu. Aday sayısı her yıl artmasına rağmen sınav sadece 17 ilde yapılabilmekteydi. Önceki yıllarda 17 ilde düzenlenen DGS'de sınav merkezi kısıtlamasını kaldırdık. Gençlerimizin bu sınava erişimlerini artırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için 21 Temmuz 2018 tarihindeki DGS sınavını 81 ilde yapacağız."