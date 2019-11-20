Devriye yorumu: Birtakım zorluklar var
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz” dedi.
Akar, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını da belirterek, “İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek” açıklamasını yaptı.
MUTABAKATA UYUYORUZ
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ile Rusya’nın terör örgütü YPG konusunda Suriye’nin kuzeyinde üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getiremediğini söylemesinin ardından Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov, şöyle konuştu: “Bize göre askeri güce başvurulması sadece Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerilimin tırmanması anlamına gelir. Rusya olarak 22 Ekim mutabakatı maddelerini harfiyen yerine getirdiğimizi ve getirmeye devam edeceğimizi hatırlatmak isteriz. Suriye kuzeydoğusunda kavgalı taraflar cephe hattından sayemizde uzaklaştırıldı. Ayrıca Türkiye ile Rusya ortak devriye gerçekleştiriliyor. Suriye’nin kuzeyinde arazide yaşanan durumu dikkate alarak askeri polis gücümüzü arttırma kararı da aldık.” (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)
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