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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Devriye yorumu: Birtakım zorluklar var

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Devriye yorumu: Birtakım zorluklar var

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Devriyeler, Ruslarla yaptığımız mutabakat çerçevesinde devam ediyor. Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da yine Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Akar, Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken, gerekli tedbirlerin anında yerinde alındığını da belirterek, “İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri de Ruslarla görüşmek suretiyle çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek” açıklamasını yaptı. 

MUTABAKATA UYUYORUZ

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD ile Rusya’nın terör örgütü YPG konusunda Suriye’nin kuzeyinde üzerine aldıkları sorumlulukları yerine getiremediğini söylemesinin ardından Rusya’dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konaşenkov, şöyle konuştu: “Bize göre askeri güce başvurulması sadece Suriye’nin kuzey bölgelerinde gerilimin tırmanması anlamına gelir. Rusya olarak 22 Ekim mutabakatı maddelerini harfiyen yerine getirdiğimizi ve getirmeye devam edeceğimizi hatırlatmak isteriz. Suriye kuzeydoğusunda kavgalı taraflar cephe hattından sayemizde uzaklaştırıldı. Ayrıca Türkiye ile Rusya ortak devriye gerçekleştiriliyor. Suriye’nin kuzeyinde arazide yaşanan durumu dikkate alarak askeri polis gücümüzü arttırma kararı da aldık.” (Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA)

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