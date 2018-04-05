Devriye gezen jandarma buldu: Arabada korkunç görüntü

Edinilen bilgiye göre, Alamettin Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, park halindeki 38 NV 274 plakalı araçta 2 kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri araçtaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA





Araçta inceleme yapan ekipler, hayatını kaybedenlerin B.A. (35) ve oğlu Y.C.A. (12) olduğunu belirledi. Baba ve oğlunun cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak S.S. isimli şahıs gözaltına alındı.