Devrim gibi karar: 24 saati 1 TL olacak

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile başkentteki belediyeye ait otoparkların hepsi 24 saat boyunca 1 TL olacak. Otoparkların ilk bir saati ise ücretsiz olacak. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulacak olan önerinin onaylanması durumunda başkentlilerin akın ettiği Mogan ve Göksu gibi mesire alanları da bu tarifeden hizmet verecek.

AMAÇ, TRAFİK AKIŞINA KOLAYLIK SAĞLAMAK

Müjdeli haberi başkentlilerle paylaşan Başkan Mustafa Tuna, "Belediyeye ve belediye şirketlerine ait bütün otoparklar 1 saate kadar ücretsiz olacak. 1 saatten sonra da 24 saat boyunca 1 TL olacak. Biz vatandaşlarımızın otopark alışkanlığını sağlamak istiyoruz. Bu şekilde yollardaki araç trafiğinin olmayacağını düşünüyoruz. Otoparklardan gelir elde etmekten ziyade trafik akışına kolaylık sağlamak amacıyla böyle bir girişimimiz var. Bu uygulama açık otoparklar, kapalı otoparklar gibi bütün otoparkları kapsıyor. Özel şahıslara ait otoparklar bu uygulamanın dışında olacak. Biz kararı imzaladık. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimiz de uygun görürse gerçekleşmiş olacak" dedi. (Sabah)