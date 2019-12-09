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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
09.12.2019 - 17:45, Son Güncelleme:

Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

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Devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün sürücüsü Erdem Arslan yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kartepe'ye bağlı Arslanbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Erdem Arslan yönetimindeki plakasız traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Erdem Arslan, sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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