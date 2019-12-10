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İHA
10.12.2019 - 11:45, Son Güncelleme:

Devrilen direkler kaldırıldı, köye 5 gün sonra elektrik verildi

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Devrilen direkler kaldırıldı, köye 5 gün sonra elektrik verildi

Elazığ’da kar nedeniyle bir köy ve 3 mezrada devrilen direkler ekipler tarafından kaldırılıp arızaların giderildiği ve 5 gün sonra bölgeye enerji verildiği bildirildi.

Merkeze 32 kilometre uzaklıktaki 300 haneli Küllük Köyünde kar yağışından dolayı elektrik direklerinin bazıları devrildi, bazıları da zarar görerek yan yattı.

Direklerin devrilmesi nedeniyle Küllük Köyü ile köye bağlı Konacık, Metuşağı ve Halilağa mezraları elektriksiz kaldı.Köy sakinleri 5 gün boyunca mağdur olurken, ekiplerin bölgeye giderek çalışma yaptığı belirtildi.Köyde devrilen direkleri kaldıran firmaya bağlı ekiplerin bölgeye enerji vermesiyle yörede yaşayanların elektrik sorunun çözüldüğü öğrenildi.

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