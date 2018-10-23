Ä°stanbul'da yüreklerin aÄŸza geldiÄŸi o an! Birden karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±nca...
PENDÄ°Kâ€™te Ahmet Kaan yÃ¶netimindeki taksi Mevlana Caddesi Ã¼zerinde ilerlerken bir anda araÃ§larÄ±n arasÄ±ndan bir Ã§ocuk caddeye fÄ±rladÄ±. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Ã§ocuÄŸa Ã§arpmamak iÃ§in direksiyonu kaldÄ±rÄ±ma kÄ±rdÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taksi takla attÄ±.
Ã‡ocuk kazayÄ± yara almadan atlatÄ±rken araÃ§ta bÃ¼yÃ¼k Ã§apta hasar oluÅŸtu. Kaza anÄ± saniye saniye gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.
Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Kaan, "DuraÄŸa giderken araÃ§larÄ±n arasÄ±ndan Ã§ocuk Ã§Ä±kÄ±nca mecburen aracÄ± kÄ±rdÄ±m. AraÃ§ devrildi ama sonuÃ§ta bir can kurtardÄ±k orada" dedi.
"O an aracÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmedim" diyen Kaan, "Tabi maddi hasarÄ±mÄ±z da oldu. Onu da yaptÄ±rdÄ±k Ã§ok ÅŸÃ¼kÃ¼r. 15 bin lira hasarÄ±mÄ±z oldu. ArabamÄ±zÄ± da yaptÄ±rdÄ±k Ã§Ä±karttÄ±k. SonuÃ§ta bir can kurtardÄ±k Ã¶nemli olan o zaten" diye konuÅŸtu.
Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n aÄŸabeyi Mehmet Kaan ise, "KardeÅŸim aradÄ±ÄŸÄ±nda hemen olay yerine geldik. Kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini izlediÄŸimde kardeÅŸimle gurur duydum. Her iki tarafa da Ã§ok Ã§ok geÃ§miÅŸ olsun" dedi.
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