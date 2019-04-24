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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.04.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Devran çöktü... İstanbul'da nefes kesen anlar!

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da Devran lakaplı Y.Z.Ç’nin elebaşılığını yaptığı torbacı çetesine yönelik helikopter destekli “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahrettin Yavuz” adlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu maddelerin ele geçtiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

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  • Devran’ın çetesi çöktü
  • Devran’ın çetesi çöktü
  • Devran’ın çetesi çöktü
  • Devran’ın çetesi çöktü
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube  Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 20 Nisan’da  Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada F.D (23) adlı bir kişi üzerinde bir miktar uyuşturucu ve 8 bin 500 TL para ele geçirdi. 

 Derinleştirilen soruşturmada, F.D ile bağlantılı Devran lakaplı Y.Z.Ç’nin organize bir şekilde Şişli Kuştepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Y.Z.Ç ve adamlarına yönelik yürütülen takip çalışmasının ardından önceki gün uyuşturucu çetesine yönelik helikopter destekli “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahrettin Yavuz” adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda, Y.Z.Ç,(34), A.Ö,(45) C.C,(42) M.A(23) çetenin kadın üyesi B.S,(26) ve Suriye uyruklu M.K (25) gözaltına alındı. Aramalarda, 1 kilo 185 gram kokain, 1 kilo 366 gram uyuşturucu hap, 66 gram marihuana, 48 gram emdi uyuşturucu madde, 3 gram skunk, 3 hassas terazi, 8 fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen laptop, 13 bin 830 TL ve 100 Dolar, sahte kimlik, çalıntı motorsiklet, kurusıkı tabanca ve 5 mermi ele geçti.

C.C’nin uyuşturucu  ticareti, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmaktan kaydı olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z.Ç, F.D tutuklanırken, A.Ö adli kontrolle, diğer 3 kişi savcılıktan serbest kaldı. C.C adlı kişi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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