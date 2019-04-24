Devran çöktü... İstanbul'da nefes kesen anlar!
İstanbul’da Devran lakaplı Y.Z.Ç’nin elebaşılığını yaptığı torbacı çetesine yönelik helikopter destekli “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahrettin Yavuz” adlı operasyon düzenlendi. Uyuşturucu maddelerin ele geçtiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 20 Nisan’da Şişli Ergenekon Caddesi üzerinde gerçekleştirdikleri uygulamada F.D (23) adlı bir kişi üzerinde bir miktar uyuşturucu ve 8 bin 500 TL para ele geçirdi.
Derinleştirilen soruşturmada, F.D ile bağlantılı Devran lakaplı Y.Z.Ç’nin organize bir şekilde Şişli Kuştepe’de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Y.Z.Ç ve adamlarına yönelik yürütülen takip çalışmasının ardından önceki gün uyuşturucu çetesine yönelik helikopter destekli “15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fahrettin Yavuz” adı verilen operasyon başlatıldı. Operasyonda, Y.Z.Ç,(34), A.Ö,(45) C.C,(42) M.A(23) çetenin kadın üyesi B.S,(26) ve Suriye uyruklu M.K (25) gözaltına alındı. Aramalarda, 1 kilo 185 gram kokain, 1 kilo 366 gram uyuşturucu hap, 66 gram marihuana, 48 gram emdi uyuşturucu madde, 3 gram skunk, 3 hassas terazi, 8 fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen laptop, 13 bin 830 TL ve 100 Dolar, sahte kimlik, çalıntı motorsiklet, kurusıkı tabanca ve 5 mermi ele geçti.
C.C’nin uyuşturucu ticareti, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmaktan kaydı olduğu belirlendi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Z.Ç, F.D tutuklanırken, A.Ö adli kontrolle, diğer 3 kişi savcılıktan serbest kaldı. C.C adlı kişi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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