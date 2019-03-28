‘Devletimiz destan yazıyor’
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK elebaşı Cemil Bayık’ın en yakın adamlarından Rıza Altun ve beraberindekilerin Kandil’e yönelik hava harekâtıyla vurulmasıyla ilgili, “PKK’ya ağır bir darbe daha indirdik” dedi.
Altun, operasyonla ilgili Twitter üzerinden paylaştığı mesajında “Suudi Arabistan’ın Okaz gazetesinin 2017’de ‘PKK’nın dışişleri bakanı’ diye takdim ettiği PKK’lı terörist Rıza Altun ve beraberindekiler güvenlik güçlerimizin başarılı hava harekâtıyla vuruldu. Devletimiz terörle mücadelede destan yazıyor” ifadesini kullandı. Altun, mesajında operasyona dair görüntüleri de paylaştı.
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