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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
28.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Devlete dijital mahremiyet

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Devlete dijital mahremiyet

Cumhurbaşkanlığı’ndan bakanlıklara kadar kritik kurumların veri mahremiyetinin sağlanması için Bilgi ve İletişim Rehberi hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak rehberle Türkiye’de üretilen verinin ülke içinde kalması ve sistemlerin yurtdışı saldırılara kapalı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin, kamu kurumlarındaki güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması, gizliliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek kritik verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanması için başlattığı çalışmalar yılbaşına kadar tamamlanacak. Rehberde 11 başlıkta tedbirler listesi oluşturuldu. Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak olan rehber, kamu kurumlarında ve kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerde uygulanmak üzere farklı güvenlik seviyelerini içerecek. Devletin tüm kurumlarının rehberdeki talimatlara uyması zorunlu olacak. Milli güvenliğin sağlanması kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere kurumlar yılda en az bir defa uygulamayı denetleyecek. Rehberdeki talimatlara göre kritik kurumlardaki veri mahremiyetinin korunması amaçlanıyor. Rehberde kamu kurumlarındaki tedbirler birinci seviyeden başlamak üzere kademelendirilecek. Buna göre kurumların dijital altyapısının kritiklik seviyesi ölçülecek. Rehberin tamamlanmasıyla Türkiye’de üretilen verinin ülke içinde kalması, yerli çözümler üretilmesi ve sistemlerin yurtdışı saldırılara kapalı hale getirilmesi amaçlanıyor.

YAPAY ZEKÂ STRATEJİSİ TAMAM

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, tüm kurumların katkısı alınarak hazırlıkları süren rehberin uzun vadede Türkiye’nin bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk yapmasının hedeflendiğini belirtti. Koç, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisini de yıl sonuna kadar yayınlayacaklarını açıkladı. Koç, “Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz, yapay zekâ teknolojileri alanında yol haritasını ortaya koymakta, kritik teknoloji alanlarına yönelik atılması gereken adımları ve toplumsal dönüşüm için yapılması gereken öncelikli çalışmaları içermektedir” dedi.

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