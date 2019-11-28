Devlete dijital mahremiyet
Cumhurbaşkanlığı’ndan bakanlıklara kadar kritik kurumların veri mahremiyetinin sağlanması için Bilgi ve İletişim Rehberi hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar tamamlanacak rehberle Türkiye’de üretilen verinin ülke içinde kalması ve sistemlerin yurtdışı saldırılara kapalı hale getirilmesi amaçlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin, kamu kurumlarındaki güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması, gizliliği bozulduğunda milli güvenliği tehdit edebilecek kritik verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi hazırlanması için başlattığı çalışmalar yılbaşına kadar tamamlanacak. Rehberde 11 başlıkta tedbirler listesi oluşturuldu. Aralık ayı sonuna kadar tamamlanacak olan rehber, kamu kurumlarında ve kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerde uygulanmak üzere farklı güvenlik seviyelerini içerecek. Devletin tüm kurumlarının rehberdeki talimatlara uyması zorunlu olacak. Milli güvenliğin sağlanması kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere kurumlar yılda en az bir defa uygulamayı denetleyecek. Rehberdeki talimatlara göre kritik kurumlardaki veri mahremiyetinin korunması amaçlanıyor. Rehberde kamu kurumlarındaki tedbirler birinci seviyeden başlamak üzere kademelendirilecek. Buna göre kurumların dijital altyapısının kritiklik seviyesi ölçülecek. Rehberin tamamlanmasıyla Türkiye’de üretilen verinin ülke içinde kalması, yerli çözümler üretilmesi ve sistemlerin yurtdışı saldırılara kapalı hale getirilmesi amaçlanıyor.
YAPAY ZEKÂ STRATEJİSİ TAMAM
Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, tüm kurumların katkısı alınarak hazırlıkları süren rehberin uzun vadede Türkiye’nin bilgi ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına kılavuzluk yapmasının hedeflendiğini belirtti. Koç, Türkiye’nin Ulusal Yapay Zekâ Stratejisini de yıl sonuna kadar yayınlayacaklarını açıkladı. Koç, “Ulusal Yapay Zeka Stratejimiz, yapay zekâ teknolojileri alanında yol haritasını ortaya koymakta, kritik teknoloji alanlarına yönelik atılması gereken adımları ve toplumsal dönüşüm için yapılması gereken öncelikli çalışmaları içermektedir” dedi.
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