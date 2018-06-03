YILDIRIM DA KAZANACAĞIMA İNANMIŞ

“Avanoslular, ‘Yeni testinin suyu soğuk olur. Bize 16 yıllık kırık testi değil, yeni testi lazım’ diyor. Buradan uçağa giderken, ‘Bana Binali Yıldırım’ın konuşmasını çıkarın’ diyorum. Beni dinlendiriyor, gülümsetiyor, yorgunluğumu alıyor. Aslında her eve bir Binali lazım. ‘Muharrem İnce sen FETÖ’yü getirecek misin getirmeyecek misin, onu söyle’ demiş. Demek ki Binali Yıldırım da kazanacağıma inanmış. Şimdi Sayın Yıldırım, sizinle benim aramda bir fark var, siz FETÖ’nün ayağına gidersiniz ben ayağıma getiririm.



DİSİPLİN KANUNUNA AYKIRI

Devlete de bir ince ayar lazım. Geçen gün hemşehrim Erdoğan, Malatya’da konuşma yapıyor. Aynı zamanda AK Parti’nin genel başkanı. Benim aleyhimde konuşuyor, eleştiriyor; eleştirecek, hiçbir itirazım yok. Masanın birinde 2. Ordu Komutanı oturuyor, bir general. Partililer alkışlıyor, bu general de alkışlıyor. Disiplin Kanunu’nun 20. maddesi, o generalin o alkışlamayı yapmasını yasaklıyor. ‘Bir siyasi faaliyete katılırsa o subay ihraç edilir’ diyor. Sayın Erdoğan o generali ihraç edecek misin?



APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM

Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olduğumda 30 Ağustos’ta ilk emekliye ayıracağım general o general olacaktır. Senin apoletlerini sökmezsem, ben de Muharrem İnce değilim. Böyle bir şey olamaz, yapamazsın. Türk ordusunun düştüğü duruma bakın, kimsiniz siz? Üçte biriniz gitmişsiniz ilkokulu bile bitirmeyen FETÖ’ye diz çökmüşsünüz, emrine girmişsiniz. Bir kısmınız da Erdoğan’ın emrine girmişsiniz. Kardeşim siz siyasi partilerin askeri değilsiniz, Türk milletinin askerisiniz. Devlet yok oldu, devlet.



SENİN MAAŞIN 25 KAT ARTTI MI

Çiftçi kan ağlıyor, emekliler geçinemiyor, sana gelince saray yaptırıyorsun. AK Partili kardeşim sana sesleniyorum, Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2007’den 2018’e 25 kat arttı. Elini vicdanına koy, senin maaşın 25 kat arttı mı? Bırak 25’i 2 kat arttı mı? Ama sen yapıyorsun, veriyorsun oyları. O da ‘ne yaparsam yapayım oylar geliyor’ diyor.



FETÖCÜLERİ SEN TERFİ ETTİRDİN

Sayın Erdoğan sen 150 generali terfi ettirdin önce, Fetöcü generalleri. Sonra 150 generalin rütbesini söktün. Sen sökerken iyiydi ben bir tanesinin apoletini sökerken niye kötü oluyor? Kendisine nezaket ziyareti yapmıştım. Bana dedi ki, ‘Kemal Bey seni harcadı. Şimdi genel başkan da olamayacaksın, milletvekili de olamayacaksın’ dedi. ‘Kemal Bey harcadı da beni harcamadı, seni harcadı’ dedim. Ben cumhurbaşkanı olacağım çünkü.”



'KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK'

Oğlumun düğününde zeybek oynamışım. O fotoğrafımı alıp caminin içindeymiş gibi montajlamışlar. ‘Bak’ diyor, ‘Muharrem İnce camide göbek attı.’ Bunlara tek şey söylenebilir, ahlaksız zavallılar! Nelerden medet umuyorlar, bitti bitti. Herhalde bu montaj yöntemlerini FETÖ’den öğrendiler. Ya insan bu kadar küçülür mü ya? Ne olacak seçim bu, bir kere de kaybet, hep gelecek misin? E git canım, git. Millet istemiyor ya, zorla mı kalacaksın? Yıl 2013, Aziz Yıldırım FETÖ’ye karşı mücadele ediyor, ben de yazmışım ‘Aziz Yıldırım’a başarılar dilerim’ diye. O 2013’teki tweet’i alıyor, şimdi atmışım gibi ‘Ali Koç’u desteklemiyor’ diye yazıyorlar. Bunlar gerçekten kötü insan. Bunların kötülüklerinin sınırı yok.







BURASI AB DEĞİL Mİ?: MUHARREM İnce’nin Yunanistan’ın Gümülcine kentine ziyaretinde heyetten bazı isimlerin gözaltına alınması sırasında yaşananlara ilişkin yeni bir görüntüyü ortaya çıktı. Edremit Belediye Meclis üyelerinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı olayda CHP Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil’in de Yunan polisiyle tartıştığı görülüyor. İrgil, Yunan polisine “Neden kelepçe takıyorsunuz? Arama izni olmadan arabayı nasıl arıyorsunuz? Burası Avrupa Birliği değil mi?” diyor. Polis bu sözleri kendisine çeviren kişiyle topluluğun içinden uzaklaşıyor.