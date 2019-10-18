Devlet töreniyle uğurlandılar

Dönemin İmar ve İskân Bakanı Ali Topuz ile Turizm ve Tanıtma Bakanı Orhan Birgit için ilk tören Kadıköy Süreyya Operası’nda düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP MYK üyeleri, CHP’li belediye başkanları törene katıldı. 92 yaşında hayata gözlerini yuman Orhan Birgit ve 87 yaşında vefat eden Ali Topuz’un Türk bayrağına sarılı tabutları sahneye çıkarıldı. Ali Topuz’un oğlu Serdar Topuz babasının ölümünün ardından kendilerine ilk başsağlığı dileyenlerden birinin babasının yakın arkadaşı Orhan Birgit olduğunu hatırlatarak “Kader bu iki dostun yolunu son yolculuklarında da birleştirdi. Her ikisi de huzur içinde uyusunlar” dedi. Orhan Birgit’in eşi Gülsen Birgit de, “O ülkesine partisine, halkına, aşık bir insandı. Sevgili Ali Topuz’un cenazesine katılmayı kafasına koymuştu ama; bu şekilde yan yana yolcu edileceğini demek ki o da istemişti” diye konuştu.

CHP-MSP KOALİSYONU HATIRLATMASI

Topuz ve Birgit’in Kıbrıs Barış Harekatı kararını veren Ecevit hükümetinin iki bakanı olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “CHP- MSP koalisyonu, her türlü yaptırıma rağmen Kıbrıs Barış Harekatı’nı başaran, ABD’nin baskısıyla getirilen afyon yasağını kaldıran bir hükümetti. Ancak 6 Ocak 1974’de kurulan CHP-MSP hükümetinin çok daha önemli özelliği bugünlerde değerini çok daha iyi anladığımız birlikteliğin ilk deneyimi olmasıdır” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Topuz ve Sayın Birgit’in huzurunda konuşmamız gereken en önemli konu budur. Her iki partinin düşüncelerdeki ayrılığına rağmen, ortak bir hükümet kurmalarının taşıdığı anlam, günümüz Türkiyesi’nde en temel sorunların çözümüne dair ihtiyacını duyduğumuz bir reçetedir. Çünkü CHP ve MSP, merhum Ecevit’in de vurguladığı üzere düşüncelerdeki ayrılığa rağmen, demokrasimizin kökleşmesi amacıyla bir arada görev yaptılar. O gün olduğu gibi bugün de ülkemizin en temel ihtiyacı, ileri düzeyde demokratik özgürlüklerdir. Ve bu özgürlükleri sağlayacağımız birlikteliklerdir. Bu birliktelik, gerçek anlamda bir adalet ve huzur döneminin başlangıcı olacaktır ki birlikteliğin neleri başarabileceğini 31 Mart’ta gösterdik.”

Daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Ali Topuz ve Orhan Birgit’in cenaze namazları birlikte kılındı. Namazın ardından Birgit ve Topuz’un Türk bayrağına sarılı tabutları polis tören mangası tarafından taşındı. Orhan Birgit’in cenazesi Sakızağacı Mezarlığı’nda, Ali Topuz’un cenazesi de Çamlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ESKİ BAŞKANLAR DA TÖRENE KATILDI

- Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, eski Başbakan Mesut Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB Başkanları Bedrettin Dalan, Nurettin Sözen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP milletvekilleri ve Parti yöneticileri, iş adamı Aydın Doğan, sanatçı Orhan Gencebay, Basın Konseyi üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.