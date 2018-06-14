Devlet terör tazminatını geri istiyor

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde 16 Temmuz 2005 tarihinde Kadınlar Denizi'ne giden minibüse PKK'lı teröristler tarafından bomba koyuldu. Bombanın patlamasıyla Deniz Tutum (21), Ufuk Yücedeniz (23), Eda Okyay (24), İrlandalı Tana Whalen (17) ve İngiliz vatandaşı Helyn Bennett (21) yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.



‘DEVLETİN KUSURU YOK’

Olaydan yaklaşık 9 ay sonra, eylemi gerçekleştiren Mehmet Sıraç Keskin Elazığ’da yakalandı. İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Keskin, 5 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Saldırıda can veren Deniz Tutum, Ufuk Yücedeniz ve Eda Okyay'ın ailelerinin açtığı dava üzerine Aydın İdare Mahkemesi devletin kendilerine 70’er bin TL tazminat ödemesine karar verdi. Ailelere bu paralar ödendi. Ancak tazminat tutarını fazla bulan İçişleri Bakanlığı, Danıştay'a itirazda bulundu. Dosyayı inceleyen Danıştay 10’uncu Dairesi, terör saldırısında ‘devletin hizmet kusuru bulunmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu. Dava 13 yıl boyunca bakanlık ve ailelerin itirazlarıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na kadar geldi.



Danıştay'ın sonunda ret kararı vermesi üzerine İçişleri Bakanlığı avukatları hemen harekete geçti ve Deniz Tutum’un babası Şahin Tutum’dan 2005 yılında ödedikleri 70 bin TL tazminatı, faiziyle birlikte geri istedi. Eda Okyay’ın ailesinin ise son umudu, başvurdukları Anayasa Mahkemesi’nden çıkacak olan karara kaldı. Buradan da ailenin istediği sonuç çıkmazsa, ödenen 70 bin TL tazminat, 13 yıllık faiziyle birlikte devlet tarafından geri alınacak. Acılı aileler, daha önce aynı saldırıda ölen İngiliz ve İrlandalı turistler için devletin 1 milyon 200 bin pound ödediğini iddia etmişti. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.