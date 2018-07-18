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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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ANKARA
18.07.2018 - 21:23, Son Güncelleme:

‘Devlet sırrı’na 24 yıl istendi

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‘Devlet sırrı’na 24 yıl istendi

‘Kozmik Oda’ olarak bilinen Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda 20 gün boyunca yapılan aramalarda FETÖ mensuplarınca ele geçirilen belgelerin, TSK’nın devlet sırrı niteliğindeki belgeleri olduğu kesinleşti. ’Kozmik Oda’ soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili için 24 yıl istendi.

ESKİ Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarıyla girilen ve ‘Kozmik Oda’ olarak adlandırılan Genelkurmay Ankara Seferberlik Bölge Başkanlığı’na ilişkin davanın duruşmasına, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nde dün devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ‘Kozmik Oda’ soruşturmasını yürüten eski savcı Mustafa Bilgili, eski hâkim Halil İbrahim Kütük, tutuksuz sanıklar Abdullah Bahçeci ve Nihal Uslu katıldı. Davanın iki sanığı Dündar Örsdemir ile Şadan Sakınan halen firari.

İSTENEN CEZALAR

Yargıtay üyeliğine seçilen duruşma savcısı Kenan Zeybek’in hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, sanıklardan eski savcı Mustafa Bilgili’ye, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ ve ‘verileri yok etmeme’ suçlarından 11 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi. Sanık eski hâkimler Nihal Uslu ve Halil İbrahim Kütük’ün, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, ‘devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme’ suçlarından 10.5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları, tutuksuz sanık eski hâkim Abdullah Bahçeci’nin ise beraatına karar verilmesi istendi.
Mütalaada şöyle denildi:

YARGISAL KILIF

“Bu sanıkların hiyerarşik yapısına dahil oldukları FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından kendilerine verilen talimat doğrultusunda kendileriyle birlikte aynı örgütün mensubu durumunda bulunan diğer bir kısım kişilerle fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Genelkurmay Başkanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı içerisinde devlet sırrı niteliğinde bilgi ve belgeler bulunan 11 ve 16 No’lu odalarda yer alan devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri hukuka aykırı şekilde temin etmeye yönelik oluşturulan örgütsel plan çerçevesinde ve kamuoyunda ‘Kozmik Oda’ soruşturması olarak bilinen kurgu bir soruşturmada yargısal faaliyet kılıfına büründürdükleri örgütsel eylem ve faaliyetleri ile bu devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeleri temin etmeye çalıştıkları ve iştirak halinde bu suçu işledikleri anlaşılmıştır.”

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