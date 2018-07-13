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    Devlet Şeref Madalyası nedir?

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Devlet şeref madalyası nedir sorusu bugün internette en çok aranan konular arasında yerini alırken, hangi durumlarda bu madalyanın verildiği de merak edilen konular arasında. Peki Devlet Şeref Madalyası nedir?

    Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurtiçinde veya yurtdışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilen madeni ve altın kaplama semboldür. Bu madalya Bakanlar Kurulu'nun teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile verilir.

    Devlet Şeref Madalyası nedir?

    Devlet Şeref Madalyası, Cumhurbaşkanının kararı ve tevcihi ile Türkiye Cumhuriyetinin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı ve yararlık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65. Hükümetin Başbakanı Yıldırım'a, hizmet süresince gösterdiği üstün başarı dolayısıyla Devlet Şeref Madalyası tevcih etti.

    Devlet Şeref Madalyası nedir

     

    Etiketler: binali yıldırım
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