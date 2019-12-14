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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA  
14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Devlet korumasındaki çocukların hukuk zaferi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Devlet korumasındaki çocukların hukuk zaferi

ANKARA İdare Mahkemesi, devlet koruması altında yurtlarda büyüyen, ardından kamu kurum-kuruluşlarında hizmetli kapsamında kadrolara atananların, “unvan değişikliği veya görevden yükselme” sınavına girmeden, eğitimlerine göre atanmaları  gerektiğine hükmetti.

İki yıl önce yapılan yasal düzenleme ile devlet koruması altında yurtlarda büyüyen gençlere, kamu kurum ve kuruluşlarında aldıkları eğitimlere göre uygun kadrolara yerleştirilme hakkı verildi. Reşit olduktan sonra 5 yıl içinde kamuya başvuru hakkı da tanındı. Devlet yurtlarında yetişmiş binlerce genç yardımcı hizmetler kapsamında kadrolara atandı.

Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından ataması yapılmayan Y.T. adlı genç mahkemeye gitti. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin kararında, “Davacının sınava tabi tutulmaksızın kadro ve ihtiyaç olması halinde şartlarını taşıdığı unvana atanabileceği, kurumun ‘unvan değişikliği veya görevden yükselme’ sınavını zorunlu kılmasının hukuka aykırı olduğu...” belirtildi. Kararın ardından Y.T.’nin unvan ataması yapıldı. Davanın avukatlığını üstlenen Ali Erdem Gündoğan, “Kanunda açıkça yazılı olduğu halde halen kurumlarda sınava girmedikleri gerekçesiyle unvan atamaları yapılmayan binlerce lise ve üniversite mezunu var. İdare mahkemesi emsal bir karar verdi. Halen yardımcı hizmetler kadrosunda çalışan yüz binlerce gencimizin önü açıldı” dedi.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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