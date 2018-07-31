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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
DİYARBAKIR (İHA)
31.07.2018 - 11:55, Son Güncelleme:

Devlet hastanesinde kan donduran iddia: 'Tekme tokat doğum yaptırdılar'

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İHA'nın haberine göre, Diyarbakır’da hamile bir kadına, doğum esnasında ebe ve hemşirelerin şiddet uyguladığı iddia edildi. Hayatının şokunu yaşayan kadının babası, durumu Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi.

İddiaya göre, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 28 yaşındaki hamile E.E.’nin, önceki gün gece saatlerinde doğum sancısı başladı. Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.E., durumunun kritik olması nedeniyle ambulansla Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne nakledildi. Doğum sancıları gittikçe artan E.E., hastaneye kaldırıldığında direkt doğumhaneye alınarak doğum süreci başlatıldı. Doğumhaneye giren E.E. için zor zamanlar bundan sonra başladı.

İddiaya göre doğum sancısı çeken ve ağrıdan çığlık atan E.E., saat 24.00’ten sabaha karşı 06.00’a kadar doğumhanede kaldı. Doğuma giren ebe ve hemşirelerin E.E.’yi hem doğumdan önce hem de doğumdan sonra darp ettiği ileri sürüldü. En mutlu gününde hayatının şokunu yaşayan E.E.’nin babası Sedat Cantürk, kızına uygulanan şiddete göz yummayarak durumu Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü, hastane başhekimliği ve karakola bildirdi. Cantürk, kızıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek kızına darp raporu aldı.

'YARIN BAŞKA BİRİNE YAPILIR'

Kızına yönelik şiddet iddiayla ilgili açıklamalarda bulunan baba Sedat Cantürk, doğum sancısı çeken kızının iki gün önce gece saat 12.00 sularında Bismil’den Diyarbakır’a ambulansla getirildiğini söyledi. Sedat Cantürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gece geç saatlerde Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine geldik. Sabaha karşı saat 05.00 sularında, doğum esnasında, kızım doğum masasındayken gebe ve iki hemşire kızıma şiddette bulunup hakaret ettiler. Doğum olmadan önce ve doğumdan sonra kızıma tokat atıp tekme savurup ağza alınmayacak kelimeler söylemişler. Hamile bir kadın doğum yaparken sancılar içerisinde olur, ağrısı olur, bağırır. Burada görevli ebe, bu müdahaleyi yapamıyorsa, hastalara şiddet uygulayıp, bağırıp çağırıp döverek bu görevi yapıyorsa o zaman Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, bu tarz çalışanları burada barındırmamalı. Bugün benim kızıma yapılan yarın başka birine yapılır. Sancı sırasında ebe kalkıp buna tokat atıyor, ondan sonra başka bir hemşire de kalkıp tokat çekip tekme atıyor. Bunlar doğumdan önce ve doğumdan sonra oluyor. Ebe ve hemşireler, bu maaşı alıyorsa, bu görevi yapıyorlarsa mutlaka düzgün bir şekilde yapsınlar. Konuyu İl Sağlık Müdürlüğüne bildirdim dilekçeyle, hastane başhekimliğine bildirdim ayrıca karakola gidip şikayette bulundum. İsterim ki yetkililer, bunu yapanları bulsunlar. İşten atılmalarını istemiyorum ama ikaz etsinler. Sağlık görevlileri, daha sakin, daha güzel, ılımlı bir şekilde görev yapmaları gerekir, şiddet uygulamamaları lazım.”

Konuyla ilgili bilgi veren Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, konunun araştırıldığını bildirdi.

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