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Haber Giriş: 23.01.2020 - 12:20,Son Güncelleme:/

Devlet hastanesinde ‘Domuz gribi’ alarmı! Acildeki kırmızı alan kapatıldı…

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Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi acilinde “Domuz Gribi” şüphesiyle gelen bir hasta nedeniyle hastanede kırmızı alan kapatıldı. Hastane acil bölümünde çalışanlar maskeli dolaşırken hastalanan kadının sonuçları çıkınca kesin nedeninin belli olacağı öğrenildi.

Büyükçekmece bir kadın grip şüphesiyle Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yaşanan olay sonrası kadının bulgularının halk arasında Domuz Gribi olarak bilinen virüsün özellikleri de taşıyacağı şüphesiyle hastanede olağanüstü hal ilan edildi. Hastanenin acilinde kırmızı alan olarak bilinen bölüme girişi önüne konulan masa ve sandalye ile kapatıldı çalışanlara maske dağıtıldı.

Hastalığın kesin nedeninin ise test sonuçlarından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Devlet hastanesinde ‘Domuz gribi’ alarmı Acildeki kırmızı alan kapatıldı…


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