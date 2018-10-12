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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
12.10.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Devlet hastanesinde 5 yıldızlı bakım

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Devlet hastanesinde 5 yıldızlı bakım

İstanbul Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde, 5 yıldızlı otel konseptinde düzenlenen palyatif servisi hizmete açıldı. 

Yaşamı tehdit eden durumda bulunan hastaların fiziksel ve psikososyal yönden incelenip tedavi edilmesinin sağlandığı palyatif servisi, Feride ve Salih Peker’in hastaneye bağışlarıyla yapıldı. Açılış programına, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun yanı sıra Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, 6. Bölge Kamu Hastaneleri Başkanı Doç. Dr. Mehmet Emin Kalkan, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdülhakim İbrahim Ulusoy, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan, MHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, meclis üyeleri, mahalle muhtarları, STK temsilcileri ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Kurulan servisin içerisinde 3 odada iki kişilik, 6 odada tek kişilik olmak üzere toplam 12 yatak bulunuyor. Serviste 1 anestezi uzmanı, 1 sorumlu hemşire, 8 hemşire ve 2 sağlık personeli hizmet verecek.

“Şu anda İstanbul’da çeşitli hastanelerde 400’ün üzerinde palyatif servisimiz var“

Açılış programında konuşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tedavisi mümkün olmayan hastaların yoğun bakımda tutmak yerine bu tür palyatif servislerde takip etmek gerektiğini belirterek, “Sağlıkta şu an dünyanın örnek aldığı bir sağlık sistemimiz var. Sadece sağlık hizmeti sunumunda değil aynı zamanda sağlık sigortası, sağlık güvencesi kapsamında da dünyanın en geniş sigorta sistemine sahibiz. Yaklaşık 4-5 senedir de yaşlanmış, sağlıkla ilgili sorunu olup bakımı zor olan hastalara, felçli hastalara veya sağlık anlamında desteğe ihtiyacı olan uzun süre hastanede yatmak zorunda olan hastalara bu tür palyatif servisler açılmaya başlandı. Şu anda İstanbul’da çeşitli hastanelerde 400’ün üzerinde palyatif servisimiz var. Bizim bazı alışkanlıkları Avrupa’dan bırakmamız lazım. Bizim dini vazifelerimiz de var. Bizim aile yapımız da var. Hasta uzun süre kanserli kalmış. Artık ölme aşamasına gelmiş. Bunu bizim yoğun bakımlarda takip etmememiz lazım. Bu hastaları bu tür palyatif servislerde takip etmemiz lazım ki dini vazifeleri de yapılsın, ailesi de yanında dursun, onunla beraber yaşasın son anında“ diye konuştu.

Palyatif bakım dünyada çok değerli bir konsept“

Yapılan palyatif servisinin 5 yıldızlı otel konseptinde olduğunu söyleyen Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Abdülhakim İbrahim Ulusoy, “Bugün çok mutlu bir günüm. 16 yıldır devam eden sağlık dönüşüm politikalarının en güzel örneklerinden biri. Devlet millet el ele tamamını bağışla beraber yaptırdığımız bir servisimiz. Palyatif bakım dünyada çok değerli bir konsept. Böyle güzel bir servisi, 5 yıldızlı otel konseptinde hazırladığımız, her şeyiyle en ince noktasına kadar televizyonundan buzdolabına kadar, yatak başlarından yataklarına kadar, servisinde bütün odalarına kadar yaptırdığımız çok güzel bir servis. Milletimize hayırlı olsun. Tüm dünyanın gıpta ile baktığı sağlıkta dönüşüm politikalarıyla, ülkemizin önünün ne kadar müreffeh olduğunun en büyük göstergelerinden biri. İnşallah şehir hastaneleri de bunun en büyük göstergelerinden biri olacak. Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu bu hizmette, çığ gibi büyüyecek. Servisimizde toplam 9 tane odamız var. 3 tanesi iki kişilik, 6 tanesi tek kişilik odalarımız. Hepsi özel oda. Hepsinin banyosu var, tuvaleti var. Hepsi son sistem cihazlarla donatılmış “ dedi.

Hastaneye bağışta bulunarak palyatif servisinin açılmasını sağlayan Feride Peker, “Sayın Cumhurbaşkanımızın vesilesiyle Murat Kölük Devlet Hastanesi’ne bağışta bulunduk. Çok mutluyum. Allah razı olsun. Devletimize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Allah kimseyi hasta etmesin ama bunlar da oluyor“ dedi.

Palyatif Bakım Nedir?

Palyatif Bakım yaşamı tehdit eden durumlarda sorunlarla karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı ve fiziksel, psikososyal ve spritüel boyuttaki diğer sorunları erken dönemde belirleyip değerlendirerek ve tedavi ederek geliştiren bir yaklaşımdır. Palyatif bakımda motor nöron hastalarına, Alzheimer hastalarına, kanser hastalarına, felç hastalarına ve ALS hastalarına hizmet verilir.

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