Devlet erkanından Anıtkabir ziyareti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. yıl dönümünde ilk tören Anıtkabir’de gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyen Kahraman ve beraberindeki heyet, Atatürk’ün mozolesine geldi. Kahraman’ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçen Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Ulu Atatürk; aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan TBMM’nin açılışının 98’inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız TBMM, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakarlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak, ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye, daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz.”

BAKAN YILMAZ ÖĞRENCİLERLE ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.



Bakan Yılmaz ve beraberindeki heyet, öğrencilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Yılmaz'ın çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Yılmaz, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 98'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten Gazi Meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz.

Milli eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi, milletimizin kızıl elması olan çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkaracağımıza söz veriyoruz. Bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek isterim. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış, evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla, şanla, şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Yılmaz, daha sonra öğrencilerle Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.