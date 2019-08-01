‘Devlet Bey Konağı’na sürpriz ziyaret... Gündem yeni sistem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sürpriz ziyarette bulundu. Bahçeli’nin ‘Devlet Bey Konağı’ olarak bilinen evine Cumhurbaşkanlığı forsunun takılmadığı sivil plakalı araçla giden Erdoğan, Bahçeli’yle görüşmesinde ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılacak değişiklikleri konuştu.
RESMİ bir programı bulunmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) Bağlıca’daki yeni kampusunda yaptığı incelemenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki evine dört araçlık konvoyla gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin evine Cumhurbaşkanlığı forsunun takılmadığı sivil plakalı araçla gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.
GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ
Ankara’da tüm gözlerin çevrildiği Erdoğan ile Bahçeli görüşmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan kısa açıklamada, ‘güncel siyaset ve dış politika konularının’ ele alındığı bildirildi. Son olarak tekrarlanan İstanbul seçimlerinin öncesinde 13 Haziran’da Beştepe’de bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli’nin dünkü sürpriz görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.
DEĞİŞİKLİK ÇALIŞMALARI KONUŞULDU
Görüşmede ağırlıklı olarak Erdoğan’ın “Geriye gidiş asla söz konusu değil, eksik varsa düzeltilir” dediği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde yapılacak değişiklik çalışması ele alındı. İki lider görüşmede bir yılı geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde eksik veya aksayan yönlerin tespiti amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay koordinasyonunda yürütülen çalışmaları da değerlendirdi.
BAHÇELİ’NİN GÖRÜŞLERİNİ ALDI
Erdoğan ile Bahçeli, sistemle ilgili AK Parti ve MHP’nin yürüttüğü uyum çalışmaları kapsamında önümüzdeki dönemde atılacak adımlar konusunda da fikir alışverişinde bulundu. Erdoğan’ın, kritik Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) ardından gerçekleşen görüşmede başta Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon, Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe harekâtı ve ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimiyle ilgili Bahçeli’nin görüşlerini aldığı ifade edildi.
Devlet Bey Konağı’ndaki görüşmenin ardından Erdoğan’ı uğurlayan Bahçeli de evinden ayrılarak MHP Genel Merkezi’ne geçti.
BOZKURT POZU
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı’ndan dört kare fotoğraf paylaşıldı. Keyifli oldukları dikkat çeken Erdoğan ile Bahçeli, ‘Devlet Bey Konağı’nın bahçesinde bulunan iki bozkurt heykelinin önünde fotoğraf çektirdi. (ANKARA)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle