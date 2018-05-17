Devlet Bahçeli'den yeni af açıklaması

MHP Lideri Devlet Bahçeli, iktidarın "Gündemimizde yok" açıklamalarına rağmen af konusundaki açıklamalarına bugün de devam etti. Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında neden af istediğini şöyle anlattı: "Cezaevlerinde yaklaşık 235 bin hükümlü ve tutuklu var. Bunların belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Ama diğer kalanları adi suçlu ve kader kurbanı dediğimiz suçlardan içerde. Bunların içinde af kapsamına giremeyecek suçu olan canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç suçlu. Ve, cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır.

TERÖRİZM İÇİN ÖNEMLİ BİR ZEMİN

Bana gelen bilgiye göre aynı yatakta 3 vardiya uyuyorlar. Yani aynı yatakta 3 kişi 8'er saat sırayla uyuyorlar. Böyle bir ortam terörizm için çok önemli bir zemindir. Kullanılacak, istismar edilecek bir zemindir. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur.

SEÇİME BİR HAFTA KALA CEZEVLERİNDE İSYAN BAŞLATIRLARSA NE OLUR?

Yoksa biz durup dururken şunu şöyle şöyle yapın demiyoruz. 235 bin kişinin içinde belli oranda bu insanlar var ve bunlar yavaş yavaş PKK ve FETÖ'nün tesiri altında kalarak birtakım organizasyonların kurbanı haline getirilirlerse kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün kurbanı, PKK'nın kurbanı haline gelir ise, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile Türkiye'deki mevcut cezaevlerinde isyan başlatırlar ise ne olur? Korkunç bir tablo.

Diğer ülkelerde de benzerleri yaşandı, Türkiye'de de geçmişte benzerleri yaşandı. Ranzalar, yatakhaneler yakıldı, gardiyanlar rehin alındı, ufak tefek suçu olanlar öldürüldü, topluma başka türlü mesajlar verilmek için onlar işkence görür, eziyet eder.

Cezaevi hayatı ve onun psikolojisi çok farklıdır. Bunu iyi düşünmek lazım. Bizim dikkat çekmek istediğimiz konu bu.

TÜRKİYE RAHATLASIN

Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun.

FETÖ, PKK KOĞUŞLARA AJAN GÖNDERİYOR

FETÖ ve PKK ile mücadelede de kesinlik kazanalım. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor.

AFRİN'DE ATILAN BOMBALARDAN DAHA TEHLİKELİ

Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır. Bunlara dikkat etmek lazım. Biz tartışalım diyoruz… (Koalisyon hükümeti döneminde yaşadığımız olaylar var. İstanbul'da Ankara'da, Uşak'ta cezaevlerinde yaşananlar var. 5 önemli STK mitingler düzenler, görüşmeler yaparken, kimisi rahmetli Ecevit'in kapısının önünde daktilo fırlatırken arkasından da bunlar oldu)