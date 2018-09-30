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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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30.09.2018 - 12:30, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecektir

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Devlet Bahçeli: Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam kampının kapanışında konuştu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Merkez Bankası ve Para Politikası Kurulu gecikmeyle de olsa devreye girerek bağımsızlık vasfını gösterdiler.

Faizdeki yükseliş milletimizi rahatsız etmiştir.

Türkiye ekonomik türbülansta şiddetli sallanırken bundan faydalanmaya çalışanlar mutlaka afişe edilmelidir.

Döviz artarken etiketleri kahredici şekilde yükseltenler döviz düşerken aynı şekilde fiyatları indirecekler mi?

Fırtınanın şiddeti ne kadar yüksek olursa olsun dayanacağız.

Türkiye ekonomik sabotajın üstesinden gelecek yaralarını saracaktır.

Faiz ve kur ateş saçarken "hükümet yıpranır mı" tartışmasına girmek gayrı milliliktir.

Biz CHP gibi davranamayız. Türkiye kaybederse hepimizin kaybedeceğini biliriz.

Cumhurun ittifak tercihine sadakat gösteririz. Millet ne diyor ona bakarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de muhataplarının yüzüne bak baka yaptığı eleştiriler hafızalara kazınmıştır.

CEZA İNDİRİMİ TEKLİFİ

Terör suçları, çocuk ve kadın katliamcıları, cinsel istismarcı ve caniler, katiller kapsam dışı.

Amacımız FETÖ'cü savcıların yarattığı tahribatı gidermek.

Uyuşturucu konusunda hiç kimse bize ayar veremez. MHP Uyuşturucu baronlarıyla kıyasıya mücadele eden ahlaki zihniyete haizdir.

Sayın cumhurbaşkanı kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur, af sadece devlete karşı işlenmiş suçlarda olabilir diyor bu görüşe saygı duyuyoruz ama hukuki bir temeli olmadığını biliyoruz.

Devlete karşı işlenmiş suçlar ağır bir cürümdür.

Kanayan yarayı görmezden mi gelelim. Teklifimiz TBMM'de konuşulsun. Toplumsal rahatlama sağlansın. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz.

Kanun teklifimiz meşrudur. İyi hazırlanmıştır. Cumhur ittifakı başka teklifimiz başkadır. Fitne imaline yeltenenlere aldırmamak temennimdir.

CUMHUR İTTFAKI

Cumhur ittifakında duruşumuzda bir değişiklik yoktur. MHP hiç kimseye muhtaç ve mecbur değildir. Biz zafer hırsızı değiliz. Biz başkalarının başarıları üzerine kuluçkaya yatacak acziyete sahip değiliz.

"Birinci partiyiz her ilde aday çıkartacağız" sözlerine gerek yoktur. Her ilden aday çıkartmak her partinin hakkıdır. Ne var ki yeni hükümet siteminin herhangi bir kazaya uğramaması için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday çıkartmayacağız.

Bunun haricinde her seçim bölgesinde diğer siyasi partiler gibi adaylarımız olacaktır.

Cumhur ittifakında görüşmeler resmidir. Resmi görüşmeleri itibarsızlaştırmanın manası yoktur. Biz cumhur ittifakına taktiksel bakmıyoruz. Cumhur ittifakı bizzat cumhurun iradesine dayanmaktadır.

DEVAMI GELİYOR...

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