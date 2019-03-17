Devlet Bahçeli'den ortak mitingde dikkat çeken mesajlar

Bahçeli, Gündoğdu Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti-MHP İzmir Ortak Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.



31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye'ye, Türk milletine İzmir'e, milli beka ve milli birliğe hayırlı olmasını dileyen Bahçeli, seçimlerin kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbinden niyaz etti.



Bahçeli, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadığını belirterek, "Ne husumet bitti, ne hain tükendi. Anadolu'yu fethedişimizin üzerinden 948 yıl geçti ama yankısı hala geçmedi, hesabı hala bitmedi." diye konuştu.



Bu hesaplaşmanın bir tarafında Türk-İslam Medeniyeti ve Türk milletinin yer aldığını, diğer tarafında zalimler, emperyalistler ve Türk milletinin içine kadar sızmış olan yerli iş birlikçilerin olduğunu ifade eden Bahçeli, "Biz bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık. Biz bağımsız yaşamak için şehitlerimizden, şühedamızdan duamızı aldık. Elbette Milli Mücadelenin duruşuyla Cumhuriyet'in duruşuyla, Cumhur İttifakı'na ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik." diye konuştu.



Bahçeli, niyetlerinin halis olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gündoğdu Meydanı'nda muazzam heyecan ve coşku sahibi kardeşlerim sayesinde İzmir'in dağlarında çiçekler açacak, altın güneş orada sırmalar saçacak, bozulmuş düşmanlar sel gibi kaçacak. İzmir'i hiç kimse çantada keklik görmesin. İzmir'i hiç kimse arka bahçesi zannetmesin. Güzel İzmir'de bir şey değişecek, bu suretle her şey değişecektir. Şımaranlara, yolunu şaşıranlara, 12 Eylül zulmünün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli. Daha müreffeh, geleceği daha güçlü bir yönetime daha fazlasını yapacak bir iradeye kucağını açmalıdır. Bu irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı'nın büyükşehir belediye başkan adayı da tecrübe ve birikimiyle öne çıkan Sayın Nihat Zeybekci'dir."



Yeni Zelanda'da cuma günü camilere düzenlenen saldırda 50 kişinin hayatını kaybettiğini, bu kanlı olayda pek çok kişinin de yaralandığını anımsatan Bahçeli, "Haçlı seferleri sırasında kullanılan 'tanrı bunu istedi' sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir manyaktan, bir sapıktan, bir teröristten daha ötesi daha fazlası vardır." dedi.



Bahçeli, saldırıyı düzenleyen Haçlı kalıntısının Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazdığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Ey Haçlılar biz buradayız, gelin de görelim. Ey Haçlılar bekliyoruz sizi hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız iyi misiniz? Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllar geriye giden husumetler hala idrak edemeyecek misiniz? Hiç kimse 'beka sorunu yok' demesin. Yeni Zelanda'daki bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir."

"Beka sorununa inanmayan çulsuzlar, beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz?" diyen Bahçeli, şöyle konuştu:

"Türk ve İslam düşmanlarının emellerini hala fark edemediniz mi? Beka düzeyindeki tehlikeleri ve kaynağı yüzyıllarca geriye giden husumetleri hala ifade edemeyecek misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Yeni Zelanda'da bir cani tarafından sıkılan kurşunlar hepimize isabet etmiştir. Kanı dökülen sadece masum ve mazlum kardeşlerimiz değil hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu ? Biliniz ki yedi düvel iş birlikçileriyle düşmemizi bekliyorlar. Biliniz ki Çanakkale'de yendiklerimiz İzmir'e kadar kovaladıklarımız tekrar karşımızdalar. Bu nedenle yegane güvence Cumhur İttifakı'dır. Tek çözüm Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Mahalli idareler yönetimleri de yeni hükümet sistemine uygun olmalıdır. Bir olursak Çanakkale'de olduğu gibi bu milleti geçemezler. El ele verirsek güç birliği içinde olursak Türkiye'yi yenemezler."



Ülkenin geleceğinin, milletin bekasının çok yüksek risk ve tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemin yaşandığını, bunun içerideki iş birlikçiler nedeniyle Çanakkale Savaşı döneminden farklı olarak daha derin ve sinsi bir kuşatma olduğunu aktaran Bahçeli, "Milli Mücadele'de yüksek irade göstererek ihanete fırsat tanımayan kutlu ceddimiz gibi bugün de Cumhur İttifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Ancak bu kez maruz kaldığımız yüksek tehdit ve ileri tehlikeler daha sinsi, kapsamlı ve zorludur. Çünkü kökü dışarıda, ucu ve bağlantıları içerdedir."



Türk milletinin tarihinin tekerrür ettiğini dün Çanakkale'deki düşmanların değişse bile emeller ve iş birlikçilerin tanıdık olduğunu ifade eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün karşımıza tekrar çıkanlar, dün Çanakkale'den püskürtülenlerdir. Bugün karşımıza yeniden çıkanlar, dün İzmir'de denize dökülenlerdir. Biz bunlara asla müsaade edemeyiz. Bu zillete asla izin veremeyiz. Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızın düşmesini, İstiklal Marşımızın susmasını, inancımızın mukaddes çağrısı olan ezanımızın kesilmesini, nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını asla sineye çekemeyiz çünkü biz Cumhur İttifakı'yız, biz Türk milletiyiz, biz Türkiye'yiz. Dün ecdadımız reddetmişti, bugün Cumhur İttifakı, dün 57. Alay şehadete hazırdı, bugün Cumhur İttifakı, biz zilletin dayatmalarını bozmak için varız, var olmaya da devam edeceğiz."



Türk milletinin Çanakkale'de milletçe kahraman olduğunu, 15 Temmuz'da ise topyekün gazi olduğunu ifade eden Bahçeli, tüm Çanakkale kahramanlarının mukaddes hatıralarını yad etti. Bahçeli konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Onlara ve emanetlerine layık olmak gayretiyle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu ihtişamlı ve inanılmaz zaferin yaşaması için Cumhur İttifakı diyoruz. Buradan Türk milleti için hasmane duygular besleyenlere sesleniyorum. Buradan 104 yıl sonra Türk milletine kefen biçmeye hazırlananları uyarıyorum. Sakın aldanmayın. Sakın yanlış hesap yapmayın. 104 yıl önce bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. İş birlikçilerinize bakarak, Türk milletini çaresiz sanmayın. İşte Cumhur İttifakı, işte Türkiye, işte kahraman İzmir, dimdik ayaktalar. Bu burçları asla geçemezsiniz. Türk milletinin hisarlarını kesinlikle aşamazsanız. Zillete düşenler, teröristlerle yol yürüyenler, PKK'ya, FETÖ'ye tutunanlar bilsinler ki son siper Cumhur İttifakı'dır. Son kale Türkiye Cumhuriyeti'dir."