Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "Suriye’de 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir" dedi.
Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Sınırlarımızı emniyete alacak şekilde inşa edilecek güvenli bölge planlaması kaçınılmaz bir zarurettir. 30 ile 35 km'lik derinlikte kurulacak bir güvenli bölge yalnızca Türkiye'yi değil, bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır.
Ülkemizin güvenlikle ilgili kaygılarını telafi edecek tedbirlerin alınacak olması, bu konuda mutabık kalınması memnuniyet vericidir. Temennimiz yeni bir oyalama sürecine tevessül edilmemesidir.
Güvenli bölge, terör örgütü PKK/YPG'nin güvenliğini değil, Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir. Bu ülkenin PKK/YPG'yi kanatlarının altına alarak ulaşacağı hiçbir yer yoktur.
Güvenli bölgenin kurulmasıyla birlikte ülkemizdeki Suriyeli sığınmacılar için yeni bir hayat ve iskanın ortamı süratle hazırlanmalıdır. Bu güvenli alanın denetim ve kontrolü de Türkiye tarafından sağlanmalıdır.
Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır
Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir.
Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir
Dünya üzerinde pek çok ülke çalkantılı ve krizle meşguldür.
Yüce dinimiz hem içten hem de dıştan saldırı altındadır. Ülkemizin önü iç ve dış blokajlarla kesilmektedir.
FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İslam’ı geriletmektir.
Keşmir üzerinde kumar oynayanların amacı aşikardır.
DEVAMI GELİYOR…
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