Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli, Karabük Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, Karabük'ün istikrarın devamından yana seçim yaptığını belirterek, MHP'nin vatandaşların güvenini boşa çıkarmayacağını söyledi.

Karabük için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bahçeli, "Karabük'ü umutlarıyla geleceğe taşıyacağız. MHP'nin mahalli idarelerdeki marka değeri, yüksektir. Kaldı ki bunun ispatı Karabük'tür. Karabük desteğini esirgemedi." diye konuştu.

Milli onurunu ayaklar altına almak için sıraya girenlere asla boyun eğmediklerine işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda MHP'nin geri adımı olamaz. çelişkisi olamaz, tereddütü olamaz. Nitekim olmamıştır. MHP'nin önem ve öncelik sıralaması bellidir. Sinesinden doğduğumuz Türk milletinin, hem tercümanıyız hem de düşmeyecek son kalesiyiz. Karabük yanımızda olduğu müddetçe sağlam duruşumuzu sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Ülkemiz bugün çok cepheli bir mücadele içinde. Vicdan sahibi her insan bu mücadelenin boyutunu görmektedir. Türkiye hazımsızlığı yaşayan dış güçler sürekli komplo ve kumpas peşindedir. Elimizi bağlamak istiyorlar, önümüzü kesmek istiyorlar. Geleceğimizi karalamak ve kundaklamak için pusu üstüne pusu kuruyorlar. Bir yandan ABD, diğer yandan AB ülkeleri, ülkemizin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Milli sabrı zorluyorlar, ibretle izliyoruz ki egemenlik haklarımızı gölgeleme teşebbüsleri, tarihsel hak ve menfaatlerimizi tahrip etme emelleri artmış ve azgınlaşmıştır. Türkiye'nin varlığı, milli birlik ve dayanışma azmimizin seviyesi emperyalist mihrakların, terör maşalarının Türk ve İslam düşmanlığında buluşmuş mahlukların uykularını kaçırmaktadır. Elbette onlara uykuyu haram edeceğiz. Onları rahatsız etmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimizle kapanmamış hesabı bulunan odakların tedavüle soktukları kara kampanyaları inşallah yıkıp gececeğiz."

Geçmişten bugüne kuyruk acısı çekenlerin acılarını daha da derinleştireceklerini vurgulayan Bahçeli, "Türk milletinin kitabında teslim olmak yazmaz. Süngü düşürmek yazmaz. Diz çökmek yazmaz. Tehditler karşısında eğilip bükülmek yazmaz, yazmayacaktır. Büyük milletimiz korkuyu korkutmuş beşeri bir ihtişamdır. Tehlikelerin içinden hilal gibi doğmayı başarmış kutlu bir iradedir. Haklı ve meşru bir mücadeleden kaçmak vazgeçmek Türk milletine yabancıdır." dedi.

"AB'NİN, TÜRKİYE HUSUMETİ GİZLENEMEZ DÜZEYDEDİR"

Bahçeli, 15 Temmuz’da, hain FETÖ darbe girişiminin üçüncü yılında, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak edilen bir süreçte, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nin skandal ve sakat bir kararla Türkiye alerjisini gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biliniz ki, AB tarafından seçilen tarih çok düşündürücüdür, açıkça maksatlıdır, adeta mesaj yüklüdür. Yaptırım kararlarını ihtiva eden paketin 15 Temmuz'da onay ve ilanı AB'nin nerede durduğunu, kimlere selam gönderip sevimlilik yarışına girdiğini ayan beyan ispatlamaktadır. AB'nin hem bünyesi hem de karar organları hastadır, ağır hasarlıdır. Türkiye husumeti ise gizlenemez düzeydedir. Ülkemizin Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sondaj faaliyetlerini gerekçe göstererek, eften püften bir dizi yaptırım kararını öngören ucuz paketin AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanması bizim nazarımızda solmuş ve sararmış kağıt parçasından farksızdır ve hukuksuzluğun farikasıdır."

AB'nin, Türkiye'nin stratejik kimliğini sorgulamaya cüret ettiğini, egemenlik haklarımıza zarar vermeye ahlaksızca tevessül ettiğini ifade eden Bahçeli, "Bu yanlıştır, hukuksuzdur, adaletsizdir, değersizdir, kokuşmuşluktur." diye konuştu.

"MESELE EGEMENLİK MESELESİDİR"

"Türkiye, Doğu Akdeniz'e sismik ve sondaj gemileri gönderdi diye, 2020 yılı için Türkiye'ye yapılacak katılım öncesi yardımlarda kısıntıya gidilecekmiş." diyen Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye verilen krediler gözden geçirilecekmiş. Kapsamlı Hava Ulaştırma Anlaşmasıyla ilgili müzakereler askıya alınacakmış. Ortaklık Konseyi ve Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantıları da kesintiye uğrayacakmış. AB tutarsızdır, ikiyüzlüdür, düşmanca yaklaşımını deşifre etmiştir. Karabük'ten, AB'ye ve AB beslemelerine açık seçik sesleniyorum, yaptırımlarını alsınlar da başlarına külah diye geçirsinler. AB'nin Doğu Akdeniz'de ne işi vardır? Bu alanda ne hakla hangi yetkiyle söz söyleyebilmektedir? Mesele hidrokarbon arama faaliyetlerinin ötesine çoktan geçmiştir. Mesele egemenlik meselesidir, mesele Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün Doğu Akdeniz’deki tarihi ve haklı varlığıdır."

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz'i uluslararası hukuka aykırı şekilde 13 parsele ayırıp küresel şirketlere kiralarken, AB'nin hiçbir itirazının duyulmadığını vurgulayan Bahçeli, "Yunanistan, İsrail, Mısır, İtalya, Fransa ve diğer ülkeler Doğu Akdeniz'i istedikleri gibi kullanmaları, gemilerini keyiflerince yüzdürmeleri sorun olmayacak da Türkiye'nin hukuken haklı olduğu bir mücadeleyi yapması mı AB'yi rahatsız edecek? Karşımızdaki tablo çifte standarttır, siyasi kumpastır, diplomatik kuşatmadır, alenen Türk düşmanlığıdır. Düşmana göz yummak vebaldir, vahim bir sapmadır. Aynı zamanda zulme rızadır, zorbalığa refakattir. AB'nin amacı bellidir. Türkiye’ye karşı tenakuzlarla örülmüş tutumu bilinmektedir ve de AB asla dost olmayacaktır. Çocuklarını Türkler geliyor diye korkutan bir medeniyet yaralıdır, yozlaşmıştır, manen yıkım içindedir." ifadelerini kullandı.

"RUM'LARIN İHALELERİ AMERİKAN, FRANSIZ VE İTALYAN ŞİRKETLERE VERMESİ ALÇAK BİR TUZAKTIR"

Bahçeli, Rumların 2003'te Mısır ile 2007'de Lübnan'la, 2011'de İsrail'le imzaladığı tek taraflı Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlama Anlaşmalarının geçerliliğinin, bu anlaşmalara dayalı olarak Doğu Akdeniz'in parsellenmesinin ahlak, adalet ve hukuk ilkelerini yok saymakta olduğunu belirterek, "Rum yönetiminin sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerde gaz arama ihalelerini bilhassa Amerikan, Fransız ve İtalyan şirketlere vermesi kurnazlıktır, kurgusu ince işçilikle yapılan alçak bir tuzaktır. Şımarık ve şuursuz Rumların yasa dışı faaliyetlerini sahiplenen AB ve ABD'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden kaygı duymaları, engel çıkarmak için devreye girmeleri ne müttefiklik anlayışıyla, ne de hayatın ve tarihin gerçekleriyle bağdaşmaktadır." şeklinde konuştu.

Ada devletlerinin kıta sahanlığının olmadığını, Münhasır Ekonomik Bölge İlanı için ada devletlerinin uzlaşmasının şart olduğuna dikkati çeken Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye için Doğu Akdeniz egemenlik konusudur. Egemenlik demek devlet olmak demektir, bağımsızlık demektir. Rumların parsellediği alanlar Türkiye'nin kıta sahanlığı ve Kıbrıs Türklüğünün deniz sınırlarıyla çakışmaktadır. AB'nin bu gerçekleri bilmemesi imkansızdır. Buna rağmen Türkiye aleyhine yaptırım kararları alması bayağılıktır, beyhude çırpınıştır, skandal bir çarpıklıktır.



Doğu Akdeniz'de tek yanlı adımlar atmak ateşle oynamaktır. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik yaptırımlarla terbiye edeceğini zanneden gafiller hadlerini bilsinler, sömürgeci hayasızlığın ağır bedelleri olacağını akıllarından kesinlikle çıkarmasınlar."

AB'nin çürük yaptırım kararlarının demokrasiyle özgürlüklerle ilgisinin olmadığını, hukukla en ufak bağının bulunmadığını dile getiren Bahçeli, "Türkiye'nin gözü korkmaz, hesap hatası yapıp korkacağını düşünen zalimlerin Türk milletinin kudret ve kuvvetiyle akıllarını başlarına almak zorunda kalmaları da tarihi bir vakıa ve vesikadır." değerlendirmesinde bulundu.





Karabük Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Bahçeli, Fatih, Yavuz ve Barbaros'tan sonra Oruç Reis isimli sondaj gemisinin de sefere ve göreve hazır olduğunu söyledi.

"Doğu Akdeniz'de bulunmak hakkımızdır. Hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımızdan vazgeçmeyiz, hakkımız üzerinde pazarlık yapmayız, yaptırmayız." diyen Bahçeli, AB'nin aklını başına alması ve bindiği dalı kestiğini görmesi gerektiğini kaydetti.

Bahçeli, Rum yönetiminin provokasyonlara bel bağlamaktan uzak durması gerektiğini dile getirerek, "Doğu Akdeniz'de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku ve Türkiye'nin egemenlik hakları çerçevesinde ya bir yol bulunacak, denge ve istikrar hakim olacaktır ya da tarih ve beşeriyet önünde olacakların sorumluluğu Rum yönetimi ile AB'nin sırtına yüklenecektir." diye konuştu.

Kıbrıs Türklüğünün yalnız, sahipsiz ve kimsesiz olmadığını vurgulayan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye süratle AB'ye karşı zincirleme yaptırımları hazırlamalıdır. Tamamen macera ve mihnete dönen, yalan ve aldatmadan ibaret bir hale bürünen AB üyelik süreci de gerekirse tartışmaya açılmalıdır. Türkiye, AB'ye mahkum değildir. Onursuz bir üyelik süreci, onursuz bir birliktelik hukuku kabulü mümkün olmayan bir alçalma halidir. Kökümüzden koparak, egemenlik haklarımızı devrederek, biz biz olmaktan çıkarak AB'ye gireceksek, diyorum ki öyle AB de batsın, öyle üyelik de yerin dibine geçsin. PKK'nın arkasında duran bir oluşumun nesine ihtiyacımız vardır? FETÖ'yü koruyup kollayan bir birlik yapısının neyine muhtaçlığımız olacaktır? Milli gururumuzu inciten, milli haysiyetimizi zedeleyen, Türkiye düşmanlığını ruhunda barındıran AB'yle sancılı ve sorunlu üyelik sürecini nereye kadar taşıyacağız? AB'yle bir yol ayrımına gelinmiştir."

"AB'YLE BİR KARAR ARİFESİNDE OLDUĞUMUZ AÇIKTIR"

AB'yle bir karar arifesinde olunduğunu ifade eden Bahçeli, "Biz bu deveyi de gütmeyeceğiz, bu diyardan da gitmeyeceğiz. Biz Türkiye'yiz. Biz güçlü ve kendi kendine yetebilecek bir devlet ve milletiz. Başkent Ankara'nın vizyon genişliğine ve jeopolitik müktesebatına uygun olacak şekilde hareket edip dünyadaki şerefli, bağımsız ve bağlantısız yerimizi almalıyız." diye konuştu.

"Hiç kimse bize parmak sallamaya kalkışmasın. Hiç kimse aba altından sopa gösterme gibi bir yanlışa kapılmasın." diyen Bahçeli, Türk milletine tehditlerin sökmeyeceğini, yaptırımların işlemeyeceğini vurguladı.

Bahçeli, "Doğu Akdeniz’de dalımıza basanın damını yıkarız, önümüze çıkanın ömrüne kastederiz. Karanlık niyet sahibi her muhasım ülke aklını başına almalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin 15 Temmuz'da aldığı yaptırım kararlarını kınayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türklüğünün uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarının asla yok sayılamayacağını, görmezden gelinemeyeceğini kararlılıkla ifade ediyorum." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ İRADENİN HAKİMİYET VE HEYECANIYLA ÜÇÜNCÜ EVRESİNE GİRMİŞ BULUNMAKTADIR"

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünün güvencesi, gelecek Türk asırlarının güvenli limanı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye biziz, biz Türk milletiyiz, birlikte geleceğin süper gücüyüz." dedi.

Bahçeli, Türkiye'nin tarihi bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti milli iradenin hakimiyet ve heyecanıyla üçüncü evresine girmiş bulunmaktadır. 24 Haziran 2018'de yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde aziz milletimiz tercihini yapmış, bizlere ağırdan alınamayacak görevler yüklemiştir. 9 Temmuz 2018’de yeni hükümet sisteminin ilk Bakanlar Kurulu Sayın Erdoğan tarafından açıklanmış, böylelikle Türkiye resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yönetilmeye başlamıştır. Bu bir milattır." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıllarda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesinin her yönüyle sahneleneceğine inandığını belirten Bahçeli, "Esasen doğrusu da, olması gerekeni de budur. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracak, devlet mekanizmasındaki tıkanıkları açacaktır. Başka çare de kalmamıştır. Çünkü Türkiye düşmanları sürekli tahkimat yapmakta, sürekli güç toplamakta, sürekli açığımızı ve zaaf anımızı kollamaktadır." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TÜRK MİLLETİNİN BAŞARISIDIR"

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla olgunlaşması, tam olarak oturması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçiş sürecinde çıkan veya çıkması muhtemel pürüzler zamanında yapılacak müdahalelerle bertaraf edilmelidir. Türkiye’nin yükselişi, 2023'ün lider ülke hedefine ulaşması Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücüne, yerleşmesine, tesir düzeyine doğrudan bağlıdır. Şu hususu özellikle belirtmek isterim ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türk milletinin başarısıdır. Hiçbir dış tazyik ve yönlendirme olmadan, hiçbir telkin ve baskı yaşanmadan hükümet sistemi cumhurun bizzat irade ve isteğiyle değişmiştir. Kendi kaderimize çok şükür, kendimiz yön verdik, kendi söküğümüzü bizzat kendimiz diktik. 15 Temmuz FETÖ ihanetine birlikte karşı koyduk. Kavgasız ve krizsiz bir sistem değişikliği dünyada eşine az rastlanan bir kazanım, örneğine çok az tesadüf edilen bir gelişmedir. Tüm dünya kimi zaman gıptayla, kimi zaman da kıskançlıkla Türkiye'yi izlemiştir. Türk milleti demokratik rüştünü bir kez daha ispatlamıştır."

15 Temmuz sonrası Yenikapı ruhuyla temeli atılan, 16 Nisan Halk oylamasıyla çatısı örülen, 24 Haziran seçimleriyle genişlik ve derinlik kazanan Cumhur İttifakı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin sistemsel açmaz ve ihtiyaçlarını telafi ederek muhasım odaklara set çekip, sur ördüğünü anlatan Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, 96 yıllık Cumhuriyetimizi gelecek asırlara kuruluş esaslarına bağlı kalarak taşıma, daha da güçlendirme ve geliştirme amacına kilitlenmiştir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur." dedi.

Türkiye'nin bütün meselelerini, bütün talep ve eksikliklerini yeni sistemin sunduğu imkanlar kapsamında çözüme kavuşturacağını kaydeden Bahçeli, "Cumhur İttifakı bunu teminle hem tarihe hem de geleceğe karşı mesuldür. Ülke yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uygun planlanması istikrarlı şekilde devam etmektedir. Çelişkiler aşılmakta, marazi dirençler kırılmakta, uyum sorunları giderilmektedir. Çok şükür aşı tutmuş, Türk milleti Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle Cumhur İttifakı'na karşı takdir ve teveccühünü muazzam şekilde göstermiştir." diye konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Cumhur İttifakı'nın beklentilerine uygun olacak şekilde neticelenmesinin memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, mahalli idarelerdeki başarı ve artarak devam eden hizmet kervanının milletin yeni hükümet sistemine inancını ve itimadını da güçlendireceğini ifade etti.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOKTUR"

Belediye yönetimlerinin milli beraberliği temellendireceğini, aynı oranda destekleyeceğini aktaran Bahçeli, "Konu Türk milletinin var oluş mücadelesiyle ilgilidir. Hata yapma lüksümüz yoktur. Gevşemeye, gecikmeye, ihmale, irade eksikliğine hakkımız olamayacaktır. Karabük kefildir ki, belediyecilik ufkumuz dar ve kısa menzilli değildir. Belediyecilik faaliyetlerimizin merkezinde tamamen insan vardır. İnsanımızın mutsuz olduğu yerde biz rahat bulamayız. Aziz milletimin ve siz Karabüklü kardeşlerimin derdi derdimiz, sorunu sorunumuzdur." dedi.

Devlet Bahçeli, belediyecilik anlayışlarında dürüstlük, gönül, sabır, samimiyet, cömertlik ve sevgiyle sorunlara odaklanmanın olduğunu vurgulayarak, verdikleri sözleri tutacaklarını, vaatleri yerine getireceklerini belirtti.

MHP'ye gösterdikleri teveccühten dolayı Karabük halkına teşekkür eden Bahçeli, belediye başkanlarına da başarılar diledi.

Konuşmasının ardından Karabük Şehir Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Bahçeli, daha sonra beraberindekilerle parkı gezdi.