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    Devlet Bahçeli’den muhalefetin ittifakına ilk yorum

    Hürriyet Haber
    02.05.2018 - 10:18 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin ittifakına ilk yorum geldi. Bahçeli ilk açıklamasında ‘ittifakları hayırlı olsun’ dedi.

    Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:

    İttifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasimiz için hayırlara vesile olacağını ifade etmiştik. Bazı çevreler bu ittifak kavramına alerji ortaya koymuşlardır. Zaman içinde kendileri de ittifak yapma duruma geldiler. Dört partinin böyle bir arada olması ülkemiz için kaynaşma vesilesi olacaktır. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor görülsün bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. 

    "MÜRACAATLARDA UZATMA OLMAYACAK"

    Bugün de tamamlandıktan sonra ayın 3'ünde müracaatlar son bulmuş olacak. Müracaaatların yanında herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak bizde. Dün akşam itibariyle 943 müracaat yapılmıştır. Bunlar içinde en sevindiricisi 108 hanımefendi olmasıdır.

    ADAYLARIN GBT'LERİNE BAKILACAK

    Genel Başkan Yardımcımızın yönetiminde 15 avukattan oluşan güvenlik soruşturması grubu oluşturuldu. Müracaatlar incelenecek. FETÖ'den sızma var mı? Yasa dışı örgütlerden sızma var mı? Herhangi bir şey varsa müracaatları reddedilecek. Siz GBT mi diyorsunuz ona bakılacak.  26'sında da aday tanıtım toplantısı yapılacak.

    "ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN"

    Bizim MHP Meclis grubumuz öğleden sonra bir araya gelecek. Grup kararı alacaklar. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca Cumhurun İttifakı konusunda çalışmaları gözden geçireceğiz. İttifak bugün için 2 partiden oluşmaktadır.

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    Etiketler: devlet bahçeli , erken seçim , gündem
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