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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.03.2019 - 17:46, Son Güncelleme:

Devlet Bahçeli'den Kırıkkale'de sert eleştiriler

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Devlet Bahçeli'den Kırıkkale'de sert eleştiriler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kırıkkale’de düzenlenen mitinginde konuştu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Zillet yalancıdır, zillet yanlıştadır. Türkiye düşmanlarının yancılığına zillet ittifakı heves etmiştir. CHP zillettedir, zillet İP'e dolanmıştır, HDP zaten zilletin ta kendisidir. SP, ÖDP, zilletin yedekleridir. PKK, FETÖ, Türk'e kefen biçen hainler zilletin ana damarıdır. Bu nedenle zillet ittifakına Türkiye'yi bırakamayız, zillet ittifakına belediyeleri teslim edemeyiz.

Çürük yumurtaları sandıkta ayıklama dönemi gelmiştir. Kırıkkale zillete asla evet demez. Birlikte zillete dersini verecek miyiz? Zillet ittifakı gelsin de Kırıkkale’ye baksın yüreği yetiyorsa milli diriliş ruhunu görsün.

CHP Genel Başkanı İP ve HDP ile zillette buluşmakta kalmayıp aynı zamanda birlikte yalan rüzgarı estiriyorlar. Kılıçdaroğlu bize utanmadan milliyetçilik anlatıyor.

Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Şu yalana bakın karşınızdaki yalancıyı iyi tanıyın. Kılıçdaroğlu tek ayak üstünde 40 yalan söylüyor. Sakarya’daki tank fabrikasının satıldığını söylüyor Yalan. Başka bir ülkenin ordusuna verildiğini söylüyor yalan, Trump’a tepki göstermediğimizi söylüyor, yalan.

Sakarya’da kurulan tank ve palet fabrikası satılmadı yalnızca işletme hakkı 25 yıllığına devredildi. Aziz Atatürk manda ve himayeye hasımdı. Bugünün CHP’si tutsaklığa meraklı. Aziz Atatürk ayağa kalksa bunların hepsini denize dökerdi.

CHP Genel Başkanı’nın yüzü şimdiden simsiyahtır. İnsanı yalan kadar aşağılatan başka bir şey yoktur. Bu CHP’de güven huzur vatan ve millet sevgisi sıfırlanmıştır. Zillet ittifakı Türkiye’nin kuyusunu kazıyor ama kazdıkları kuyuya kendiler düşecek. PKK ve HDP ile yan yana duran CHP ve İP’e sandıkta hesap soracak mısınız?

Gün konuşma vaktidir. Maskeleri indirme günüdür. Biz vatan diyoruz bunlar patates diyor, biz bayrak diyoruz, bunlar patlıcan diyor, biz beka diyoruz bunlar soğan cücüğünü algılıyor. Yiyecek ekmeğimiz olmaz diyoruz bunlar YPG bize mi saldıracak diye alay ediyor. Varsın zillet zilletliğini yapsın. Zillet varsa karşılarında millet vardır, cumhurun ruhu ve iradesi vardır. Her şeyin üzerinde de Allah vardır.

PKK YPG’yi masumlaştırmaya çalışan zillete ve Furkan yavrumuzun katillerine hesabı soracaktır. Açık açık söyleyiniz. Buna var mısınız? Kırıkkale’nin gücünü gösterecek misiniz? Kırıkkale Türk’tür, Türk milletinin yıkılmaz kalesidir.

Biz olduğumuz sürece sorunları her zaman aşarız. Cumhur ittifakında millete ve vatana emsalsiz bir sevgi ve saygı vardır. Kırıkale’nin huzuru için varız ve projelerimizle hazırız. MHP’nin büyük hedefleri ile buluşacağız. Sözlerime son vermeden önce Brüksel’de bir alt mahkemenin verdiği kararı şiddetle kınıyorum.

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