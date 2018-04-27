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    Devlet Bahçeli'den Beşiktaş yorumu

    Hürriyet Haber
    27.04.2018 - 13:13 | Son Güncelleme:

    MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye Kupası'nda yarıda kalan Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş yönetimine seslendi: "Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz."

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yapılan ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen, sonrasında ise Türkiye Futbol Federasyonunun kaldığı yerden tekrar oynanmasına karar verdiği derbiye çıkmayacağını açıklamıştı.

    Beşiktaş'ın bu kararı açıklamasından sonra yine Beşiktaşlı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kulübün yönetimine çağrı geldi. Bahçeli, "Beşiktaş hata yapmaz. Yapmamalıdır. Türkiye’nin bu karmaşasında siyasetin, partiler arasında kutuplaşmaların olduğu böyle bir noktada siz bunu bir de kulüpler arasında bir kutuplaşmaya  çevirirseniz o taraftarların ilerde ne yapacağı belli olmaz. Bunu ne Fenerbahçe’nin ne Beşiktaş’ın başkanı taşıyamaz. Beşiktaş o nedenle kararını değiştirmelidir. Bunu bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" dedi.

     

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