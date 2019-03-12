Devlet Bahçeli Yozgat mitinginde konuştu

Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından satırbaşları:



Artık Yozgat’ın MHP ile buluşma tam bir kucaklaşma zamanı gelmiştir. 31 Mart’ta sandığa gidecek misiniz? Yozgat’ın büyümesine, kronik sorunlarından kurtuluşuna destek verecek misiniz? Bu defa MHP’nin değerli adaylarını il merkezinden ilçelere kadar yetkilendirecek misiniz? Yozgat ehline emanet edilecektir. İnancım budur, beklentim budur. Ümidim budur. Sağ duyunun birlikteliği Yozgat’ta varlığını gösterecektir.

Cumhur ittifakı istikbalin mimarıdır. Cumhur ittifakı, cumhuriyetin yüzüncü yılına ulaşacaktır. Yozgat’ta zillete umut yoktur, icazet asla olmayacaktır. Aziz dava arkadaşlarım, 31 Mart seçimleri bir beka seçimleridir. Ya geleceğin sis perdesini aralayacak ya da zifiri karanlığın hakim olmasına yol açacaktır.

24 Haziran seçimlerinin rövanşını almak isteyenler el ovuşturuyor. Türkiye’nin güçlenmesinden rahatsız olanlar son kozlarını oynuyorlar.

Geleceğimizi kundaklamak isteyenler iftiralara sığındılar. Güçlü Türkiye arzusunu kıskananlar zillette toplandılar.



'GAYELERİ TÜRKİYE'Yİ GERİYE GÖTÜRMEKTİR'

Hedefleri Türkiye’nin istikrarsızlığıdır. Hedefleri bölünme senaryolarına çanak tutmaktır. Gayeleri Türkiye’yi geriye götürmektir. Bunları yaparken PKK’nın siyasi uzantılarıyla hareket etmekten gocunmuyorlar. Belediye Meclis üyelikleri üzerinde kirli pazarlık yapıyorlar. Belediyelerde yeni bir çukur siyasetin kapı aralıyorlar.

HDP; Ankara İstanbul İzmir Mersin Bursa gibi büyükşehirlerde belediye başkan adayı çıkarmıyor. Amaçlarını da açık açık ifade ediyorlar. Diyorlar ki, “Kürdistan’da kazanacağız, batıda ise AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz” Bu hainlerin dediğine bakar mısınız? Cumhur öldü mü ki Kürdistan’dan bahsediyorlar? Ey densizler, bre gafiller; zillet oradaysa millet burada.

'YA BEKA DİYECEĞİZ YA DA BELAYA RAZI OLACAĞIZ'



Eğilmez başıyla, bükülmez bileğiyle Türk milleti burada. Cesur bir yüreğimiz var. İman ve sevda dolu bir kalbimiz var. Hiçbir zalime minnet etmeyecek bir asaletimiz var. Geri adım atmayacak bir kararlılığımız var. dün korkmadık yine korkmayacağız. Görüyor ve şahit oluyoruz ki, ne kadar Türkiye karşıtı varsa çevremizde toplanmış durumda. Ne kadar kumpasçı komplocu, ihanet taşeronu varsa faaliyet halinde. Alayı birden karşımıza dizilmiş ülkemize parmak sallıyorlar. Alayı birden ülkemizi kaosa sürüklemeye gayret ediyor. Şimdi bizim karşımızda iki seçenek var. Ya hep birlikte olacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız.

Allah’ın izniyle tarih boyunca esareti kabul etmemiş bir millete yakışan neyse zamanı gelince biz de onu yapacağız. Devletimizin ve milletimizin bekası için her şeyi göze alacağız. Saldırı altındaki Türklüğün, ezilmek istenen Türk milletinin tarihi haklarını korkusuzca savunacağız. Dün yaptık bugün de aynısını yapmaktan çekinmeyiz.



'YOZGAT HESAP SORACAKTIR'

Kaos ve kriz sevdalıları tedavüldeler. Bölünmemizi bekleyenler el ovuşturuyorlar. Bunların alayına Yozgat’tan cevap verelim. Gökkubbe çınlasın, hainler ürksün, zalimler titresin. Öyle bir cevap verin ki fitneye düşenler ayrılsın, bozgunculuk yapanların dili tutulsun. Soruyorum sizlere bayrağa sahip çıkacak mısınız? Vatana sahip çıkacak mısınız? Milli bekaya sahip çıkacak mısınız? Bu haykırışınız geleceğimizi aydınlatıyor. Gücümüze güç katıyor. Allah’a şükürler olsun ki bu vatan sahipsiz değildir. İşte Yozgat bunun canlı ispatıdır. İşte Yozgat bunun güvencesidir.

Polonya’da Furkan evladımızı şehit eden alçak teröristlere, yol yürüyenlere Yozgat hesap soracaktır. Ezanla dalga geçen, Kürdistan’a göz kırpan CHP’ye Yozgat haddini bildirecektir. HDP ile aynı karede olan İP’e Yozgat sabır göstermeyecek, kurulan oyunları bozacaktır.

‘TÜRKİYE’NİN YÜKSELİŞİNİ ENGELLEMEK İSTEYENLERE FIRSAT TANIMAYIZ’



Türkiye siyasi, sosyal ve ekonomik çembere alınmıştır. Milli bekamız bıçak sırtında, milli güvenliğimiz diken üstündedir. Biz birlik için beka diyoruz, biz gelecek için beka diyoruz. Biz istiklal için beka diyoruz. Biz namerde muhtaç olmamak için beka diyoruz. Zalime umut bağlamayız, Türkiye’nin yükselişini engellemek isteyenlere fırsat tanımayız.

‘SAĞ DUYULU CHP’Lİ SEÇMENE AÇIK ÇAĞRIMDIR’

CHP genel başkanı YPG’yi aklayadursun biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye yeminliyiz kararlıyız. CHP, HDP, İP boncuk gibi dizilmiş; Kandil’in yörüngesine Pensilvanya’nın dümen suyuna girmiştir. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz. Atatürk’ün CHP’sinin PKK’lılarla bir araya geldiğini görmek bu partinin geçmişi açısından utanç kaynağıdır. Kılıçdaroğlu’nun çizgisi Kuva-i milliye değil, Kuva-i inzibatiyedir. Sağ duyulu CHP seçmenlerine açık çağrımdır. Bu Kılıçdaroğlu’ndan kurtulun. CHP’ye çöreklenmiş siyasetçileri sırtınızdan atın. Atatürk’ün posterlerini, bebek katilinin kanlı ve karanlık resimleriyle yan yana getirenden CHP’li olmaz. CHP’nin yanlışları Ağrı dağını da aştı diyorlar diye, bunların yanlışları Everest’i de geçti. CHP’ye oy veren vatandaşlarım kimsesiz değildir. Umut varsa istikrar ayaktadır.

‘YANLIŞA KUCAK AÇMAYIN, GELİN HELALLEŞELİM’

Bu vesileyle bir zamanlar partimizde bulunmuş, bir sebeple İP’E gitmiş bundan dolayı da pişmanlık duyan kardeşlerime açık çağrımdır zillete ortak olmayın. Yanlışa kucak açmayın. Gelin helalleşelim ve 2023’ün lider Türkiye’sine birlikte yürüyelim. Biz Türk milleti için her fedakarlığa hazır olacağız. Cumhur İttifakı milli istikbalin müdafaa ruhudur.