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    Devlet Bahçeli oyunu kullandı

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 12:10 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara Anıttepe Ortaokulu’nda oyunu kullandı.

    Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, “İnanıyorum ki huzur güven ortamında sağlıklı bir seçimle yeni bir döneme Türkiye girecektir.

    Ve bütün siyasi partilere adaylarına başarılar diliyorum” dedi.

    Bahçeli, “Suruç’ta olaylar yaşandı. Sandıklara belli olmayan kişiler tarafından fazladan zarf atıldığı görüntüler ortaya çıktı size bilgi geldi mi” şeklinde bir soruya şu cevabı verdi:

    “Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın içişleri bakanı ve diğer yetkili kuruşların sorumluları gerekli her türlü
    Tedbir almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibariyle sağlık bir seçim ortaya çıkacaktır.”

    Devlet Bahçeli oyunu kullandı

     

    Etiketler: secim2018 , MHP , Devlet Bahçeli , son dakika , haberler
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